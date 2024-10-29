https://ukraina.ru/20241029/1058423866.html

Онищенко: Миллионы украинцев желают переехать в Россию, поэтому одного Шереметьево недостаточно

Онищенко: Миллионы украинцев желают переехать в Россию, поэтому одного Шереметьево недостаточно - 29.10.2024 Украина.ру

Онищенко: Миллионы украинцев желают переехать в Россию, поэтому одного Шереметьево недостаточно

К жизни в Германии надо адаптироваться, потому что там другой язык и менталитет. А украинец, поживя в России, будет отличаться от "коренного" россиянина только тем, что он будет немного хэкать и шокать

2024-10-29T04:15

2024-10-29T04:15

2024-10-29T04:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.Отвечая на вопрос по поводу фильтрации, которой подвергаются все граждане Украины, желающие переехать в Россию, Онищенко отметил, что с точки зрения безопасности — это полностью оправдано. Ее поддерживают сами бывшие граждане Украины, которые опасаются мести киевского режима, добавил он.По его словам, адаптация к российским порядкам для украинца нетрудна:"Это к жизни в Германии надо адаптироваться, потому что там другой язык и менталитет. А украинец, поживя в России, будет отличаться от "коренного" россиянина только тем, что он будет немного хэкать и шокать. Тем более, что у тех же харьковчан есть родственники в Курской и Белгородской областях", — заключил Онищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что сейчас единственный шанс для украинца попасть в Россию – пойти в армию, попасть на фронт, добежать до наших позиций, набрать "Волгу" и сдаться в плен, потому что в Шереметьево их разворачивают.“Давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей”, — объяснил Скориков.По его словам, перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России. Он также назвал причину, из-за которой в данный момент это невозможно:“Дело в том, что с осени 2023 года наши люди, которые по тем или иным причинам остались в Европе, бьют в набат. Они пытаются приехать в Россию, но их разворачивают в Шереметьево. Потому что у силовиков есть распоряжение, что лучше их не пускать, потому что под видом украинских беженцев к нам могут попасть террористы и диверсанты”.Подробнее об этом — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовПолный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

https://ukraina.ru/20241027/1058360813.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, германия, снг, александр онищенко, иван скориков, детали