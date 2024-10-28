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СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили

СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили - 28.10.2024 Украина.ру

СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили

Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Грузии – наёмника, совершавшего преступления в зоне СВО. Об этом сообщает СК РФ

2024-10-28T14:13

2024-10-28T14:13

2024-10-28T14:13

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Леван Беруашвили подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Ему вменяется убийство; покушение на убийство двух или более лиц, совершённые организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации."Следствием установлено, что Беруашвили длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации. Кроме того, он лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ", - сказано в официальном сообщении.Беруашвили и другие представители украинских наёмнических формирований с оружием, взрывными устройствами и с военной техникой в конце августа 2024 года незаконно пересекли российскую госграницу и вторглись на территорию Курской области. Затем они с целью устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения, констатировали в Следственном комитете России."Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - заверили в российском ведомстве.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также в новостях: Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии Ранее на эту тему: Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"* * Организация признана террористической и запрещена в России

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новости, россия, курская область, ск рф, следственный комитет, сво, всу, иностранные наемники, постсоветское пространство, уголовное дело, кто