СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили - 28.10.2024 Украина.ру
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СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили
СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили - 28.10.2024 Украина.ру
СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили
Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Грузии – наёмника, совершавшего преступления в зоне СВО. Об этом сообщает СК РФ
2024-10-28T14:13
2024-10-28T14:13
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Леван Беруашвили подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Ему вменяется убийство; покушение на убийство двух или более лиц, совершённые организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации."Следствием установлено, что Беруашвили длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации. Кроме того, он лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ", - сказано в официальном сообщении.Беруашвили и другие представители украинских наёмнических формирований с оружием, взрывными устройствами и с военной техникой в конце августа 2024 года незаконно пересекли российскую госграницу и вторглись на территорию Курской области. Затем они с целью устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения, констатировали в Следственном комитете России."Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - заверили в российском ведомстве.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также в новостях: Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии Ранее на эту тему: Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"* * Организация признана террористической и запрещена в России
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новости, россия, курская область, ск рф, следственный комитет, сво, всу, иностранные наемники, постсоветское пространство, уголовное дело, кто
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, Следственный комитет, СВО, ВСУ, иностранные наемники, постсоветское пространство, уголовное дело, КТО

СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили

14:13 28.10.2024
 
грузинский наёмник Леван Беруашвили в розыске СК РФ
грузинский наёмник Леван Беруашвили в розыске СК РФ
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Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Грузии – наёмника, совершавшего преступления в зоне СВО. Об этом сообщает СК РФ
Леван Беруашвили подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.
Ему вменяется убийство; покушение на убийство двух или более лиц, совершённые организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти; террористический акт; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; применение насилия в отношении представителя власти; незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
"Следствием установлено, что Беруашвили длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации. Кроме того, он лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ", - сказано в официальном сообщении.
Беруашвили и другие представители украинских наёмнических формирований с оружием, взрывными устройствами и с военной техникой в конце августа 2024 года незаконно пересекли российскую госграницу и вторглись на территорию Курской области.
Затем они с целью устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения, констатировали в Следственном комитете России.
"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - заверили в российском ведомстве.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также в новостях: Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
Ранее на эту тему: Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
* Организация признана террористической и запрещена в России
 
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