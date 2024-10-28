Главное за ночь 28 октября - 28.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 28 октября
Главное за ночь 28 октября - 28.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 октября
Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях. Украина.ру, 28.10.2024
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россия
курахово
селидово
дональд трамп
вооруженные силы украины
новости
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Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях.За ночь силы нашего ПВО обнаружили и сбили 21 украинский беспилотник в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.В результате атаки ВСУ на предприятия в Воронежской области пострадали два человека. По заявлениям губернатора региона Александра Гусева, огонь повредил несколько зданий и сооружений различного назначения.На Угледарском направлении освобождена Богоявленка, где продолжается зачистка. Российское наступление также развивается между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Прорыв в Шахтерское перекрыл запасы ВСУ к Курахово и блокировал снабжение Новоукраинки.На Сватовском направлении российские силы прорвали оборону на северной окраине Терн и вошли в село.На Купянском направлении войска продвигаются южнее Вишневого, закрепились в Першотравневом, установив российский флаг.На Покровском направлении освобождены Селидово и Вишневое. Это позволяет продвигаться на юг к Курахово и на север к Покровску. Войска вошли в северную часть Кураховки со стороны Зоряного.Осужденный в России американский солдат Блэк заявил, что хотел бы проголосовать за Трампа на выборах президента США.Согласно рейтингу журнала US News and World Report, российская армия признана самой мощной в мире.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
россия
курахово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, курахово, селидово, дональд трамп, вооруженные силы украины, новости
Россия, Курахово, Селидово, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Новости

Главное за ночь 28 октября

08:02 28.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях.
За ночь силы нашего ПВО обнаружили и сбили 21 украинский беспилотник в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.
В результате атаки ВСУ на предприятия в Воронежской области пострадали два человека. По заявлениям губернатора региона Александра Гусева, огонь повредил несколько зданий и сооружений различного назначения.
На Угледарском направлении освобождена Богоявленка, где продолжается зачистка. Российское наступление также развивается между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Прорыв в Шахтерское перекрыл запасы ВСУ к Курахово и блокировал снабжение Новоукраинки.
На Сватовском направлении российские силы прорвали оборону на северной окраине Терн и вошли в село.
На Купянском направлении войска продвигаются южнее Вишневого, закрепились в Першотравневом, установив российский флаг.
На Покровском направлении освобождены Селидово и Вишневое. Это позволяет продвигаться на юг к Курахово и на север к Покровску. Войска вошли в северную часть Кураховки со стороны Зоряного.
Осужденный в России американский солдат Блэк заявил, что хотел бы проголосовать за Трампа на выборах президента США.
Согласно рейтингу журнала US News and World Report, российская армия признана самой мощной в мире.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
 
РоссияКураховоСелидовоДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНовости
 
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Заголовок открываемого материала
09:48Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября
09:23Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского
08:52Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем"
08:24Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
08:17Последняя попытка уничтожения Грузии
08:02Главное за ночь 28 октября
08:00"Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
07:50Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента
07:30Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине
07:12Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ
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