https://ukraina.ru/20241028/1058407440.html
Главное за ночь 28 октября
Главное за ночь 28 октября - 28.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 октября
Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях. Украина.ру, 28.10.2024
2024-10-28T08:02
2024-10-28T08:02
2024-10-28T08:02
россия
курахово
селидово
дональд трамп
вооруженные силы украины
новости
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Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях.За ночь силы нашего ПВО обнаружили и сбили 21 украинский беспилотник в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.В результате атаки ВСУ на предприятия в Воронежской области пострадали два человека. По заявлениям губернатора региона Александра Гусева, огонь повредил несколько зданий и сооружений различного назначения.На Угледарском направлении освобождена Богоявленка, где продолжается зачистка. Российское наступление также развивается между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Прорыв в Шахтерское перекрыл запасы ВСУ к Курахово и блокировал снабжение Новоукраинки.На Сватовском направлении российские силы прорвали оборону на северной окраине Терн и вошли в село.На Купянском направлении войска продвигаются южнее Вишневого, закрепились в Першотравневом, установив российский флаг.На Покровском направлении освобождены Селидово и Вишневое. Это позволяет продвигаться на юг к Курахово и на север к Покровску. Войска вошли в северную часть Кураховки со стороны Зоряного.Осужденный в России американский солдат Блэк заявил, что хотел бы проголосовать за Трампа на выборах президента США.Согласно рейтингу журнала US News and World Report, российская армия признана самой мощной в мире.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, курахово, селидово, дональд трамп, вооруженные силы украины, новости
Россия, Курахово, Селидово, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Новости
Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях.
За ночь силы нашего ПВО обнаружили и сбили 21 украинский беспилотник в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями
.
В результате атаки ВСУ на предприятия в Воронежской области
пострадали два человека. По заявлениям губернатора региона Александра Гусева, огонь повредил несколько зданий и сооружений различного назначения.
На Угледарском направлении освобождена Богоявленка, где продолжается зачистка. Российское наступление также развивается между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Прорыв в Шахтерское перекрыл запасы ВСУ к Курахово
и блокировал снабжение Новоукраинки.
На Сватовском направлении российские силы прорвали оборону на северной окраине Терн и вошли в село.
На Купянском направлении войска продвигаются южнее Вишневого, закрепились в Першотравневом, установив российский флаг.
На Покровском направлении освобождены Селидово
и Вишневое. Это позволяет продвигаться на юг к Курахово и на север к Покровску. Войска вошли в северную часть Кураховки со стороны Зоряного.
Осужденный в России
американский солдат Блэк
заявил, что хотел бы проголосовать за Трампа
на выборах президента США
.
Согласно рейтингу журнала US News and World Report, российская армия признана самой мощной в мире.