https://ukraina.ru/20241028/1058407440.html

Главное за ночь 28 октября

Главное за ночь 28 октября - 28.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 октября

Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях. Украина.ру, 28.10.2024

2024-10-28T08:02

2024-10-28T08:02

2024-10-28T08:02

россия

курахово

селидово

дональд трамп

вооруженные силы украины

новости

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Этой ночью продолжались бомбовые удары по целям ВСУ на Украине. Поражены объекты в Винницкой, Черкасской, Харьковской, Сумской, Житомирской и других областях.За ночь силы нашего ПВО обнаружили и сбили 21 украинский беспилотник в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.В результате атаки ВСУ на предприятия в Воронежской области пострадали два человека. По заявлениям губернатора региона Александра Гусева, огонь повредил несколько зданий и сооружений различного назначения.На Угледарском направлении освобождена Богоявленка, где продолжается зачистка. Российское наступление также развивается между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Прорыв в Шахтерское перекрыл запасы ВСУ к Курахово и блокировал снабжение Новоукраинки.На Сватовском направлении российские силы прорвали оборону на северной окраине Терн и вошли в село.На Купянском направлении войска продвигаются южнее Вишневого, закрепились в Першотравневом, установив российский флаг.На Покровском направлении освобождены Селидово и Вишневое. Это позволяет продвигаться на юг к Курахово и на север к Покровску. Войска вошли в северную часть Кураховки со стороны Зоряного.Осужденный в России американский солдат Блэк заявил, что хотел бы проголосовать за Трампа на выборах президента США.Согласно рейтингу журнала US News and World Report, российская армия признана самой мощной в мире.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.

россия

курахово

селидово

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россия, курахово, селидово, дональд трамп, вооруженные силы украины, новости