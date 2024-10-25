https://ukraina.ru/20241025/1058333130.html

Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения

Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения - 25.10.2024 Украина.ру

Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения

Осенью 2022 года мы призвали по мобилизации 300 тысяч человек, а потом у нас 600 тысяч человек убежало через Верхний Ларс. Тем самым наша экономика потеряла почти миллион рабочих рук. Потому мы и привлекаем на СВО контрактников. Один боец в окопе, за спиной которого десять пушек, лучше, чем десять бойцов в окопе с одной пушкой

2024-10-25T05:47

2024-10-25T05:47

2024-10-25T05:47

интервью

россия

донбасс

днепр

вооруженные силы украины

сво

великая отечественная война

артиллерия

дроны

авиабомбы

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Военная экономика важнее героизма солдат. На надрыве выиграть нельзя. На стабильности – можно, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, наши штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся артерии снабжения.- Александр, вот эта наша тактика по занятию городов (охват с трех сторон и удары по логистике) – это новшество СВО? Или это улучшенные приемы наших предков, которые они применяли во время Великой Отечественной войны?- Знаете, я вчера случайно зашел на "Википедию", в которой сейчас заправляют украинцы. И там было написано: "23 октября – день захвата Селидово российскими войсками". Я аж растерялся. Полез читать телеграм-каналы, а там действительно говорится о плачевной ситуации для ВСУ. Хорошо, что мы так научились деморализовать противника (смеется).Теперь насчет тактики. Действия штурмовых групп и охваты городов – это то, что давным-давно известно всем. Просто российские военные подходы предусматривают общевойсковую тактику, а не экспедиционные действия, на которых основываются армии НАТО. Поэтому штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые в нашей армии написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной.Да, после того, как у нас появилось ядерное оружие, эти вещи стали забываться, и генералы стали спать спокойно. Отрезвление произошло только в Афганистане. И сейчас мы возвращаемся к хорошо вспомненной советской военной науке, которую наше командование грамотно адаптировало под новые реалии.Конечно, Жукову и Рокоссовскому в голову даже не могло прийти, что красноармейцы будут брать города под ударами дронов и дальнобойных систем, способных стрелять на 100-300 километров. Но занятие ключевых высот и нанесение врагу огневого поражения – это азы. Если вы контролируете высоты, вы контролируете весь населенный пункт.В чем для нас сейчас состоит преимущество в городских боях? В том, что у ВСУ сейчас мало мотивированной пехоты, а им ее нужно много, чтобы удерживать жилую застройку. Солдат мало – населенных пунктов много. В каждом из них нужно держать гарнизон, а гарнизон постоянно находится под поражением наших корректируемых авиабомб. Вам нужно удержать конкретную девятиэтажку, а в нее или что-то прилетает, или наш мотивированный боец залезет на крышу, бросит в дырку противотанковую мину и дом сложится.Могут ли ВСУ держать оборону в поле? На Запорожском направлении мы это сделали. Нам удалось отбить контрнаступ именно потому, что у нас на передовых позициях были наблюдатели, которые вызывали огонь артиллерии и противотанковых средств. А сейчас мы поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Мы заставляем врага терять пехоту просто во время сидения в населенном пункте.Я не согласен с разговорами о том, что "мы два года не могли взять Угледар". Да на самом деле серьезных штурмов Угледара было всего три (Павловка, неудачный штурм в январе 2023 года и само его освобождение). Все остальное время было лишь тактическое улучшение позиций. То же самое было и с остальными городами. Подходим, обкладываем, бьем по путям снабжения.Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку в населенном пункте после того, как она выбивается нашей авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти", как это происходило под Артемовском и происходит под Курском. Он теряет технику и солдат при переброске, не вступая в прямой огневой контакт с нашими войсками.Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается.- Почему застройка Селидово выглядит уцелевшей, хотя Украина подтянула туда много сил и держала его два месяца? Мы их перебили на подступах к городу?- Похоже на то. Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что мы уничтожаем врага еще до его вступления с нами в бой. Там сейчас сидит хваленая бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая собиралась захватывать Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен.Более того, ВСУ сейчас перестали вводить в населенные пункты много личного состава. Почему у нас так хорошо получилось с Угледаром? Потому что на каком-то этапе противник там стал держать только корректировщиков и боевое охранение в условиях, когда мы их артиллерию перебили или загасили РЭБом.Если вы сажаете в дом много людей, туда прилетает ФАБ с УМПК (фугасная авиационная бомба . Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением. А если вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина.Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами.- Как именно мы распорядимся Селидово в качестве плацдарма для работы по Курахово и Покровску?- За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска и нам будет проще брать остальные населенные пункты, которые будут получать меньше снабжение. А группировка "Восток" под командованием Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье.Мордвичев и Санчик сейчас делают все, чтобы в зимний период у нас была налажена логистика. Если мы решим вопросы с Селидово и Курахово, мы сможем подумать и о железнодорожном снабжении наших войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику.Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят.- А со взятием каких городов времен Великой Отечественной войны можно сравнить наши операции с Авдеевкой, Новогродовкой, Угледаром и Селидово?- Прямых аналогий тут нет. Освобождение Донбасса 1943 года тут не подходит, потому что в начале сентября Манштейн получить команду отходить к Днепру и населенные пункты десятками падали в руки Красной Армии. Поэтому я не выношу разговоров, что "тогда мы Донбасс освободили за пару месяцев, а сейчас уже два года возимся". Обстановка была другая.Манштейн фактически обманул Гитлера. Он пообещал Гитлеру держать оборону и для этого получил на усиление 12 пехотных дивизий, но поскольку он изначально был настроен драпать, то ушел за Днепр. Единственным плацдармом на левом берегу, который оставался у немцев – было Запорожье. Запорожская операция прошла с 10 по 14 октября. Это был ночной штурм города, когда мы накинулись на него со всех сторон и дружными усилиями сломали врага.Да, у нас к 1943 году была налажена подготовка штурмовых батальонов. Там было больше всего гранат, автоматического оружия и молодого личного состав. Но сейчас штурмовые батальоны в прорывы никто не бросает. Сейчас действуют малыми группами до четырех человек, которые заходят после артиллерийского удара.Более того, у немцев к 1943 году было полно "Тигров" и "Фердинандов", а также гаубичной артиллерии. Сейчас артиллерию ВСУ мы активно перемалываем, а "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры" нашим бойцам уже нестрашны.- Как раз насчет Маштейна оптимисты говорят, что как он за несколько месяцев добежал от Белгорода до Днепра, так и ВСУ из Курской области куда-то за Днепр убегут.- Это вряд ли.Во-первых, можно сколько угодно смотреть видео с поджогом автомобилей ТЦК, но система мобилизации на Украине работает. Во-вторых, по всем социологическим опросам 70% украинцев выступают за войну с Россией. Никуда они не побегут. И марша на Киев с целью свергнуть Зеленского тоже не будет. Психологический момент для морального слома еще не настал.На самом деле основная проблема киевского режима – не отсутствие личного состава, а неспособность снабдить свои соединения артиллерией, бронетехники и транспортом.- Что вы имеете в виду, когда говорите про нехватку технических ресурсов? Что у Украины в целом оружия не хватает? Или что они не могут снабдить на фронте конкретных бойцов, потому что мы бьем по их логистике?- Все вместе.Если бы у Украины было 3 тысячи "Абрамсов", ей бы было наплевать, что мы где-то накрыли какой-то эшелон с танками. Но у нее их нет. Украина воюет не на свои. С 1991 года она так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение личного состава.Я не спорю, что личный состав у ВСУ хороший. Но возьмем пример из истории. В 1943 году танковый корпус СС, который в феврале-марте пошел в контрнаступление под Харьковом, готовили полгода. Это были идеальные бойцы, способные "воевать по стандартам НАТО" (смеется). А чем все закончилось? Мы у них за одну операцию выбили 12,5 тысяч активных штыков в трех дивизиях. И СВО тоже показывает, что в нужный момент тебе нужны не суперсолдаты, а танки, орудия и РСЗО.Мы не раз говорили, что лучше иметь одного бойца в окопе, у которого за спиной дивизионы артиллерии и батальоны танков, чем десять бойцов в окопе с одним АГС. Поэтому военно-политическое руководство России сделало ставку на огневое поражение украинских войск. Мы не пытаемся готовить элитных солдат. Война все расставит на свои места. То, что новобранцу недодали за пару месяцев обучения, он доберет за две атаки.Украина же действует наоборот. Она отправляет в страны НАТО своих элитных "кара-дагов", где их готовят полгода, а потом по месту их дислокации прилетает ФАБ или ракета.Россия воюет на свои – мы видим ее успехи на фронте. Украина воюет не на свои – мы видим Зеленского, который бегает с протянутой рукой и просит оружие, потому что "иначе Путин захватит Европу".Тем не менее, ВСУ не поднимут лапки вверх и не побегут. Они будут сражаться до конца. Расслабляться нам еще рано.- Зафиксируем. Если мы хотим, чтобы наша тактика взятия городов была такой же эффективной, надо сделать так, чтобы наши кузнецы работать не уставали.- Конечно. Они не должны уставать. Именно поэтому в России не проводится еще одна мобилизация.Осенью 2022 года мы призвали 300 тысяч человек, а потом у нас 500 тысяч человек убежало через Верхний Ларс. Тем самым наша экономика потеряла миллион рабочих рук. Потому мы и привлекаем на СВО контрактников. Повторюсь, один боец в окопе, за спиной которого десять пушек, лучше, чем десять бойцов в окопе с одной пушкой. В этом смысле военная экономика важнее героизма солдат. На надрыве выиграть нельзя. На стабильности – можно.Кстати, когда Великобритания начала войну в 1939 году, на войну работал 31% ее ВВП. А в 1944 году эта цифра выросла до 54%. Фельдмаршал Монтгомери тогда сказал, что если мы до декабря 1944 года не задавим Гитлера, то Британская Империя рухнет. Так оно и получилось. Гитлера сломали на полгода позже, и Британия ужалась до размеров острова. А мы тратим на СВО 6-8% ВВП и нам этого хватает. Низкий поклон за это нашему правительству, что мы можем себе это позволить.- Насчет мобилизации я все же спрошу. Что по этому поводу думают ваши земляки из Ханты-Мансийского округа – нашей ресурсной кладовой. Учитывая, что через ваш уходят много контрактников и учитывая, что в провинции потери всегда острее ощущаются?- Расстояние играет свою роль. Мы, в отличие от приграничных регионов, не находимся в ситуации, когда к нам что-то прилетает. Но мы поддерживаем свой батальон "Югра" и всех мобилизованных. Правительство округа с большой ответственностью относится к выплатам, помощи семьям и гуманитарке.Югра прекрасно понимает, что СВО – это наша война. Это не Чечня или не Сирия, когда война "шла где-то там". Курахово, Селидово и Угледар – это для нас родное и знакомое. Потому что когда наши ребята приходят в отпуска, они проводят встречи с жителями и обо всем этом рассказывают.Конечно, у людей, которые занимаются волонтерством, иногда происходит эмоциональное выгорание. Все-таки новостная лента одна и та же, поэтому от тематики СВО есть усталость. Да и когда хоронят погибших бойцов, возможны какие-то резкие эмоции. Но мы держимся. Для нас что главное? Ходить на работу, платить налоги, воспитывать детей и поддерживать армию.Так что у меня как гражданина нет никаких вопросов ни к моим землякам, ни к руководству региона.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20241023/1058283249.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, донбасс, днепр, вооруженные силы украины, сво, великая отечественная война, артиллерия, дроны, авиабомбы, экономика, селидово, покровск/красноармейск, курахово, запорожье, днепропетровск, мобилизация, адольф гитлер