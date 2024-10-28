Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти". Так было в Артемовске и так сейчас происходит под Курском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, сообщил эксперт.
"Я не согласен с разговорами о том, что "мы два года не могли взять Угледар". Да на самом деле серьезных штурмов Угледара было всего три (Павловка, неудачный штурм в январе 2023 года и само его освобождение). Все остальное время было лишь тактическое улучшение позиций", — отметил Полищук.
То же самое было и с остальными городами. Подходим, обкладываем и наносим удары по путям снабжения, добавил он.
Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку в населенном пункте после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти", как это было под Артемовском и сейчас происходит под Курском, подчеркнул историк.
Противник теряет технику и солдат при переброске, не вступая в прямой огневой контакт с российскими частями, отметил эксперт.
"Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
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