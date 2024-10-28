https://ukraina.ru/20241028/1058381708.html

Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ

Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ - 28.10.2024 Украина.ру

Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ

Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти". Так было в Артемовске и так сейчас происходит под Курском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-28T05:30

2024-10-28T05:30

2024-10-28T05:30

новости

россия

селидово

артемовск

александр полищук

курск

логистика

дороги

угледар

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056952990_0:60:1195:732_1920x0_80_0_0_751b0cb703ce4db6e064e41a481be170.jpg

Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, сообщил эксперт.То же самое было и с остальными городами. Подходим, обкладываем и наносим удары по путям снабжения, добавил он.Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку в населенном пункте после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти", как это было под Артемовском и сейчас происходит под Курском, подчеркнул историк.Противник теряет технику и солдат при переброске, не вступая в прямой огневой контакт с российскими частями, отметил эксперт."Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058347515.html

россия

селидово

артемовск

курск

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, селидово, артемовск, александр полищук, курск, логистика, дороги, угледар, вс рф, сво, спецоперация, штурм, детали