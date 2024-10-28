Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ - 28.10.2024 Украина.ру
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Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ - 28.10.2024 Украина.ру
Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти". Так было в Артемовске и так сейчас происходит под Курском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-28T05:30
2024-10-28T05:30
новости
россия
селидово
артемовск
александр полищук
курск
логистика
дороги
угледар
вс рф
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Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, сообщил эксперт.То же самое было и с остальными городами. Подходим, обкладываем и наносим удары по путям снабжения, добавил он.Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку в населенном пункте после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти", как это было под Артемовском и сейчас происходит под Курском, подчеркнул историк.Противник теряет технику и солдат при переброске, не вступая в прямой огневой контакт с российскими частями, отметил эксперт."Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241025/1058347515.html
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селидово
артемовск
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новости, россия, селидово, артемовск, александр полищук, курск, логистика, дороги, угледар, вс рф, сво, спецоперация, штурм, детали
Новости, Россия, Селидово, Артемовск, Александр Полищук, Курск, логистика, дороги, Угледар, ВС РФ, СВО, Спецоперация, штурм, детали

Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ

05:30 28.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти". Так было в Артемовске и так сейчас происходит под Курском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, сообщил эксперт.
"Я не согласен с разговорами о том, что "мы два года не могли взять Угледар". Да на самом деле серьезных штурмов Угледара было всего три (Павловка, неудачный штурм в январе 2023 года и само его освобождение). Все остальное время было лишь тактическое улучшение позиций", — отметил Полищук.
То же самое было и с остальными городами. Подходим, обкладываем и наносим удары по путям снабжения, добавил он.
Если ВСУ пытаются нарастить свою группировку в населенном пункте после того, как она выбивается российской авиацией и артиллерией, противнику приходится ездить по "дорогам смерти", как это было под Артемовском и сейчас происходит под Курском, подчеркнул историк.
Противник теряет технику и солдат при переброске, не вступая в прямой огневой контакт с российскими частями, отметил эксперт.
"Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
06:15Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
06:04Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток
06:00Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
05:45"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
05:30Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
05:00Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
04:45Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти
04:30Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
04:15"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
04:00"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
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03:30"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
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