Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город - 28.10.2024 Украина.ру
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Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город - 28.10.2024 Украина.ру
Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-28T06:00
2024-10-28T06:00
новости
селидово
курахово
крым
нацгвардия
всу
потери всу
покровск/красноармейск
днепропетровск
наступление
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В настоящее время поступают сообщения о крахе украинской обороны в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, сообщил историк.В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся дороге. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей, отметил эксперт.Похоже, что ВСУ понесли ощутимые потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой, указал он.За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск (Красноармейск). Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
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селидово
курахово
крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, селидово, курахово, крым, нацгвардия, всу, потери всу, покровск/красноармейск, днепропетровск, наступление, детали, вс рф, сво, спецоперация, александр полищук
Новости, Селидово, Курахово, Крым, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, Покровск/Красноармейск, Днепропетровск, наступление, детали, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Александр Полищук

Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город

06:00 28.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В настоящее время поступают сообщения о крахе украинской обороны в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, сообщил историк.
В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся дороге. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей, отметил эксперт.
Похоже, что ВСУ понесли ощутимые потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой, указал он.
"Там сейчас сидит хваленая бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая собиралась захватывать Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен", — подчеркнул Полищук.
За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск (Красноармейск). Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
25 октября, 17:12
Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко
 
НовостиСелидовоКураховоКрымНацгвардияВСУпотери ВСУПокровск/КрасноармейскДнепропетровскнаступлениедеталиВС РФСВОСпецоперацияАлександр Полищук
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
06:04Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток
06:00Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
05:45"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
05:30Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
05:00Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
04:45Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти
04:30Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
04:15"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
04:00"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
03:45"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы"
03:30"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
03:15"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ
20:47Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ"
18:53Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты
18:40Условия Ермака и Зеленского, коррупция как "рука Москвы" и Трамп не страшен. Итоги 27 октября на Украине
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