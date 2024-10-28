https://ukraina.ru/20241028/1058379656.html

Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город

Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город - 28.10.2024 Украина.ру

Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город

В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-28T06:00

2024-10-28T06:00

2024-10-28T06:00

новости

селидово

курахово

крым

нацгвардия

всу

потери всу

покровск/красноармейск

днепропетровск

наступление

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В настоящее время поступают сообщения о крахе украинской обороны в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, сообщил историк.В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся дороге. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей, отметил эксперт.Похоже, что ВСУ понесли ощутимые потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой, указал он.За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск (Красноармейск). Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058377542.html

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крым

покровск/красноармейск

днепропетровск

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