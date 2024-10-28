Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В настоящее время поступают сообщения о крахе украинской обороны в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, сообщил историк.
В Селидово штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся дороге. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей, отметил эксперт.
Похоже, что ВСУ понесли ощутимые потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские военные уничтожают противника еще до его вступления в бой, указал он.
"Там сейчас сидит хваленая бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая собиралась захватывать Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен", — подчеркнул Полищук.
За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск (Красноармейск). Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска, заключил собеседник издания.
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