https://ukraina.ru/20241027/1058397238.html

Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам

Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам - 27.10.2024 Украина.ру

Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам

Нынешние методы насильственной мобилизации на Украине недостаточно жестоки. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский

2024-10-27T11:55

2024-10-27T11:55

2024-10-27T11:55

новости

украина

западная украина

одесса

всу

потери всу

тероборона

сво

мобилизация

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_7b76d45430ba4d239bdeb0d6862efd24.jpg

Он оправдал ловлю соотечественников призывного возраста на улицах с применением насилия, а также возмутился госрасходами на эти цели."Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — заявил украинский теробороновец, комментируя в телеэфире методы мобилизации.Украинские СМИ и телеграм-каналы регулярно сообщают о насилии силовиков при вручении повесток лицам призывного возраста (18-60 лет). В октябре сообщалось о масштабных облавах во всех регионах, включая Западную Украину.Зачастую украинских мужчин ловят прямо на улицах: военкомы устраивают засады, прячась в обычных микроавтобусах. Иногда для этих целей используется спецтранспорт. В частности, зафиксированы случаи использования автомобилей Скорой помощи.Накануне в новостях: Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизацииТакже на эту тему: 25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина

украина

западная украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, западная украина, одесса, всу, потери всу, тероборона, сво, мобилизация, уклонисты