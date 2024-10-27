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Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам
Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам - 27.10.2024 Украина.ру
Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам
Нынешние методы насильственной мобилизации на Украине недостаточно жестоки. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский
2024-10-27T11:55
2024-10-27T11:55
2024-10-27T11:55
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Он оправдал ловлю соотечественников призывного возраста на улицах с применением насилия, а также возмутился госрасходами на эти цели."Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — заявил украинский теробороновец, комментируя в телеэфире методы мобилизации.Украинские СМИ и телеграм-каналы регулярно сообщают о насилии силовиков при вручении повесток лицам призывного возраста (18-60 лет). В октябре сообщалось о масштабных облавах во всех регионах, включая Западную Украину.Зачастую украинских мужчин ловят прямо на улицах: военкомы устраивают засады, прячась в обычных микроавтобусах. Иногда для этих целей используется спецтранспорт. В частности, зафиксированы случаи использования автомобилей Скорой помощи.Накануне в новостях: Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизацииТакже на эту тему: 25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, западная украина, одесса, всу, потери всу, тероборона, сво, мобилизация, уклонисты
Новости, Украина, Западная Украина, Одесса, ВСУ, потери ВСУ, тероборона, СВО, мобилизация, уклонисты
Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам
Нынешние методы насильственной мобилизации на Украине недостаточно жестоки. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский
Он оправдал ловлю соотечественников призывного возраста на улицах с применением насилия, а также возмутился госрасходами на эти цели.
"Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?", — заявил украинский теробороновец, комментируя в телеэфире методы мобилизации.
Украинские СМИ и телеграм-каналы регулярно сообщают о насилии силовиков при вручении повесток лицам призывного возраста (18-60 лет). В октябре сообщалось о масштабных облавах во всех регионах, включая Западную Украину
.
Зачастую украинских мужчин ловят прямо на улицах: военкомы устраивают засады, прячась в обычных микроавтобусах. Иногда для этих целей используется спецтранспорт. В частности, зафиксированы случаи использования автомобилей Скорой помощи.