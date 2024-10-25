Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
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Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ
Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ
Освобождение Северска поможет российским войскам взять Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-25T06:15
2024-10-25T06:15
новости
россия
славянск
северск
донбасс
наступление
дзержинск (торецк)
красный лиман
часов яр
детали
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Северский выступ — это не настолько перспективное направление, в отличие от Курахово и Дзержинска (Торецка). Оно оживет только тогда, когда ВС РФ зачистим огнеупорный завод в Часовом Яре. После освобождения Октябрьского района города войска уже ведут за него бои, сообщил военкор.Понятно, что освобождение Северска поможет российским войскам освободить Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма, констатировал журналист.По этой причине ни для ВС РФ, ни для противника Северский выступ сейчас не является приоритетом ни для наступления, ни для обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.руО том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241024/1058338648.html
россия
славянск
северск
донбасс
дзержинск (торецк)
красный лиман
часов яр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, славянск, северск, донбасс, наступление, дзержинск (торецк), красный лиман, часов яр, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Славянск, Северск, Донбасс, наступление, Дзержинск (Торецк), Красный Лиман, Часов Яр, детали, СВО, Спецоперация

Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ

06:15 25.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Освобождение Северска поможет российским войскам взять Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Северский выступ — это не настолько перспективное направление, в отличие от Курахово и Дзержинска (Торецка). Оно оживет только тогда, когда ВС РФ зачистим огнеупорный завод в Часовом Яре. После освобождения Октябрьского района города войска уже ведут за него бои, сообщил военкор.
"В этом случае мы посадим украинское командование на очередной шпагат, как это было в случае с Угледаром и Селидово. Рано или поздно врагу придется оставить Северск, чтобы не потерять более важную Константиновку. А для взятия Константиновки будут важны наши действия в Дзержинске", — отметил Ермаков.
Понятно, что освобождение Северска поможет российским войскам освободить Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма, констатировал журналист.
По этой причине ни для ВС РФ, ни для противника Северский выступ сейчас не является приоритетом ни для наступления, ни для обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
Глава МВД Сербии Александр Вулин
Вчера, 19:05
Нейтралитет остался только на бумаге. Купит ли Сербия российское оружиеРуководство Сербии довольно купленным у России военным оборудованием и готово закупить еще. Об этом 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
 
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