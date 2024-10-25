Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Освобождение Северска поможет российским войскам взять Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Северский выступ — это не настолько перспективное направление, в отличие от Курахово и Дзержинска (Торецка). Оно оживет только тогда, когда ВС РФ зачистим огнеупорный завод в Часовом Яре. После освобождения Октябрьского района города войска уже ведут за него бои, сообщил военкор.
"В этом случае мы посадим украинское командование на очередной шпагат, как это было в случае с Угледаром и Селидово. Рано или поздно врагу придется оставить Северск, чтобы не потерять более важную Константиновку. А для взятия Константиновки будут важны наши действия в Дзержинске", — отметил Ермаков.
Понятно, что освобождение Северска поможет российским войскам освободить Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма, констатировал журналист.
По этой причине ни для ВС РФ, ни для противника Северский выступ сейчас не является приоритетом ни для наступления, ни для обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.ру
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