https://ukraina.ru/20241025/1058346093.html

Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ

Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру

Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ

Освобождение Северска поможет российским войскам взять Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-25T06:15

2024-10-25T06:15

2024-10-25T06:15

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Северский выступ — это не настолько перспективное направление, в отличие от Курахово и Дзержинска (Торецка). Оно оживет только тогда, когда ВС РФ зачистим огнеупорный завод в Часовом Яре. После освобождения Октябрьского района города войска уже ведут за него бои, сообщил военкор.Понятно, что освобождение Северска поможет российским войскам освободить Красный Лиман и двигаться к Славянску. Но взять Славянск будет сложно без освобождения Купянска и Изюма, констатировал журналист.По этой причине ни для ВС РФ, ни для противника Северский выступ сейчас не является приоритетом ни для наступления, ни для обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить на сайте Украина.руО том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058338648.html

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новости, россия, славянск, северск, донбасс, наступление, дзержинск (торецк), красный лиман, часов яр, детали, сво, спецоперация