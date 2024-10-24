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Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину

Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину - 24.10.2024 Украина.ру

Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину

В украинском экспертном сообществе обсуждают, какой эффект имеет принудительная мобилизация людей, не желающих воевать и умирать за Зеленского и компанию. Думают и над тем, к чему может привести столь же насильственная украинизация.

2024-10-24T04:58

2024-10-24T04:58

2024-10-24T04:58

украина

киев

курская область

владимир зеленский

олег царев

кость бондаренко

вооруженные силы украины

нато

верховная рада

эксклюзив

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Судя по всему, "бусификация" (когда людей хватают, заталкивают в "бусики" и увозят) не способствует пока улучшению дел на фронте. Насильственно мобилизованные либо отказываются воевать, либо погибают первыми, рассказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай, сославшись на информацию командиров подразделений ВСУ."Мои знакомые, которые находятся сейчас на фронте, и это в основном командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации это небоеспособный баланс для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают. Это те, кто нашу обороноспособность не повышают", - приводит его слова издание "Страна" в своём телеграм-канале.Многие украинцы всеми силами пытаются избежать мобилизации. По данным Минобороны Украины, сотрудники военкоматов (теперь на Украине их называют ТЦК — территориальные центры комплектования) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов.Не горят желанием бессмысленно погибнуть за Зеленского не только "бусифицированные". Как сообщает в своём блоге покинувший страну украинский журналист Анатолий Шарий, рекорд по количеству отказников в ВСУ побит в Курской области, там "одна из бригад ТРО тупо отказалась выполнять задачи, 150 человек сели в машины и уехали на большую землю".По словам журналиста, на Украине эту историю пытаются замолчать, но - "в таком количестве, как говорят бойцы ВСУ, никто не помнит, чтобы были отказники и так бежали".Однако всё это вовсе не означает, что можно недооценивать ресурсы киевского режима и стоящих за ним западных партнёров, как это делают многие российские СМИ, считает военкор, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков.Он в интервью изданию "Украина.ру" напомнил, что "если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек". При этом НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по пять тысяч человек. И это говорит о том, что никакими мирными инициативами пока не пахнет, отметил военкор.Не стоит пренебрегать и "ядерными" угрозами Зеленского, заявившего о способности Украины обзавестись своим ядерным оружием (ЯО). Такое мнение высказал в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он напомнил, что совещание по вопросу создания или воссоздания ядерного оружия Зеленский созвал ещё в 2019 году, когда стал президентом.Судя по тому, какие цели неоднократно выбирали для нанесения ударов Воздушно-космические силы России (ЮМЗ, Павлоградский химический завод), в Москве к возможности создания Украиной (киевским режимом — Ред.) ядерного оружия относятся очень серьёзно, отметил политик, добавив, что он имеет ввиду не спикеров на ток-шоу."Должно быть понимание, что создание ЯО страной, у которой есть свои ядерные реакторы, это вопрос не технический, а политический. И в любом случае не стоит недооценивать врага", - подчеркнул Царёв.Обсуждают и языковой вопрос. Тут не все так просто, как кажется украинизаторам. Циркулярное насаждение мовы, преследование русскоязычных и всего русского может иметь неожиданный эффект, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, "никто не делает для развития русского языка больше, чем нынешние украинские власти".Политолог пояснил, что "введение драконовских норм, запрещающих употребление русского языка даже в живом общении, очень скоро приведет к тому, что молодежь будет использовать именно русский как форму бунта, как вызов системе".Напомним, что Минобразования Украины поддержало запрет говорить на русском языке в школах даже на переменах (соответствующий законопроект ранее зарегистрировала депутат Верховной рады Наталья Пипа). Будет ли такой запрет действенным — вопрос.Кость Бондаренко обратил внимание на то, что "борьба за украинский язык не сопровождается развитием украинской литературы, украинского кино и т.д.", по его словам, последняя волна подъёма украинской культуры приходится на начало 90-х годов прошлого века."А дальше - серость. Искусственное насаждение украинского языка дает о себе знать", - констатировал политолог в своём телеграм-канале.По его прогнозу, кампанейщина вокруг языковых вопросов закончится тем, что "украинизаторам" ещё выпишут премии от Россотрудничества "за успешно проделанную работу - усиление позиций русского языка в Украине путем максимальной дискредитации украинского языка".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв"

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Сергей Зуев

украина, киев, курская область, владимир зеленский, олег царев, кость бондаренко, вооруженные силы украины, нато, верховная рада, эксклюзив