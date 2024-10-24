https://ukraina.ru/20241024/1058314353.html

Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях

Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях - 24.10.2024 Украина.ру

Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях

Кроме проблем, связанных с украинскими мигрантами, в России существует проблема российских граждан в новых регионах. Это жители, которых пригласили вместе с территориями. Эти люди жили и работали на Украине, а теперь они в России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-24T03:45

2024-10-24T03:45

2024-10-24T03:45

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ростислав ищенко

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мирные жители

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гражданство

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Миллионы украинцев сейчас переехали в Россию и получили гражданство, и в Госдуме профильный комитет по социальной политике рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект о включении стажа работы на Украине в страховой стаж для пенсии. Не все поддерживают такую инициативу.По мнению эксперта, это связано не с тем, что миллионы переехали и получили российское гражданство, хотя это тоже. Когда у вас проблема пенсионного обеспечения большого количества людей, это становится социальной проблемой всего государства, добавил он.Но есть другая проблема — есть проблема российских граждан на новых территориях. Это тоже миллионы. И вот это не те, кто переехал, и про кого можно было бы сказать: "Вас не звали, вы сами приехали, значит, сами врастаете в новую жизнь, как хотите", отметил Ищенко.Это жители, которых пригласили вместе с территориями. Им так сказать нельзя. Эти люди работали на Украине. Они там прожили жизнь, там работали, а теперь они в России, отметил обозреватель."Опять-таки вместе со своими территориями, других у них территорий нет. И вот их социальную проблему надо решать. А прописать в законе разные варианты для разных категорий граждан, вроде бы как дискриминация. Поэтому я не знаю, как из этой ситуации будут выпутываться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущество перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, новые регионы, мигранты, жители, мирные жители, территория, гражданство, детали, украинские беженцы