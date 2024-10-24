Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях - 24.10.2024 Украина.ру
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Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях
Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях - 24.10.2024 Украина.ру
Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях
Кроме проблем, связанных с украинскими мигрантами, в России существует проблема российских граждан в новых регионах. Это жители, которых пригласили вместе с территориями. Эти люди жили и работали на Украине, а теперь они в России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-24T03:45
2024-10-24T03:45
новости
россия
украина
ростислав ищенко
новые регионы
мигранты
жители
мирные жители
территория
гражданство
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Миллионы украинцев сейчас переехали в Россию и получили гражданство, и в Госдуме профильный комитет по социальной политике рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект о включении стажа работы на Украине в страховой стаж для пенсии. Не все поддерживают такую инициативу.По мнению эксперта, это связано не с тем, что миллионы переехали и получили российское гражданство, хотя это тоже. Когда у вас проблема пенсионного обеспечения большого количества людей, это становится социальной проблемой всего государства, добавил он.Но есть другая проблема — есть проблема российских граждан на новых территориях. Это тоже миллионы. И вот это не те, кто переехал, и про кого можно было бы сказать: "Вас не звали, вы сами приехали, значит, сами врастаете в новую жизнь, как хотите", отметил Ищенко.Это жители, которых пригласили вместе с территориями. Им так сказать нельзя. Эти люди работали на Украине. Они там прожили жизнь, там работали, а теперь они в России, отметил обозреватель."Опять-таки вместе со своими территориями, других у них территорий нет. И вот их социальную проблему надо решать. А прописать в законе разные варианты для разных категорий граждан, вроде бы как дискриминация. Поэтому я не знаю, как из этой ситуации будут выпутываться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущество перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, ростислав ищенко, новые регионы, мигранты, жители, мирные жители, территория, гражданство, детали, украинские беженцы
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Новые регионы, мигранты, жители, мирные жители, территория, гражданство, детали, украинские беженцы

Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях

03:45 24.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДень Государственного флага России в ДНР
День Государственного флага России в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Кроме проблем, связанных с украинскими мигрантами, в России существует проблема российских граждан в новых регионах. Это жители, которых пригласили вместе с территориями. Эти люди жили и работали на Украине, а теперь они в России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Миллионы украинцев сейчас переехали в Россию и получили гражданство, и в Госдуме профильный комитет по социальной политике рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект о включении стажа работы на Украине в страховой стаж для пенсии. Не все поддерживают такую инициативу.
По мнению эксперта, это связано не с тем, что миллионы переехали и получили российское гражданство, хотя это тоже. Когда у вас проблема пенсионного обеспечения большого количества людей, это становится социальной проблемой всего государства, добавил он.
Но есть другая проблема — есть проблема российских граждан на новых территориях. Это тоже миллионы. И вот это не те, кто переехал, и про кого можно было бы сказать: "Вас не звали, вы сами приехали, значит, сами врастаете в новую жизнь, как хотите", отметил Ищенко.
Это жители, которых пригласили вместе с территориями. Им так сказать нельзя. Эти люди работали на Украине. Они там прожили жизнь, там работали, а теперь они в России, отметил обозреватель.
"Опять-таки вместе со своими территориями, других у них территорий нет. И вот их социальную проблему надо решать. А прописать в законе разные варианты для разных категорий граждан, вроде бы как дискриминация. Поэтому я не знаю, как из этой ситуации будут выпутываться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
О том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущество перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вчера, 17:13
Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБамиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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