https://ukraina.ru/20241024/1058313977.html

На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"

На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой" - 24.10.2024 Украина.ру

На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"

На Украине мы имеем дело с вооруженным народом, у которого миллионы стволов на руках. Но никто не выступает против украинской власти. Очевидно, что когда люди хотят, они находят способ сопротивления, тем более вооруженные люди. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-24T05:15

2024-10-24T05:15

2024-10-24T05:15

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разрушения

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украинская армия

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На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там вообще оружие раздавали с грузовиков кому попало, но никто не пошел свергать власть, сказал эксперт.Поэтому в целом поведение украинского общества соответствует данным социологии. Оно так себя и ведет, поэтому война и принесла такие огромные жертвы. Если бы они не шли как лемминги на убой, все бы давно закончилось, отметил политолог.Он отметил, что это очень плохая тенденция. Потому что чем меньше бы на Украине погибло людей, чем меньше было бы разрушений, тем проще было бы осваивать эту территорию, добавил обозреватель."А чем больше погибло бы, тем более неразрешима эта задача. Потому что тем больше там накапливается ненависти и тем больше ресурсных вложений требует эта территория", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, как Киев и Кишинев копируют друг у друга технологии удержания у власти прозападных администраций — в материале Михаила Павлива Молдавия - цэ Украина на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058309395.html

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новости, украина, киев, ростислав ищенко, бунт, оружие, погибшие, разрушения, общество, украинская армия, украинская власть, детали, сво, всу, спецоперация