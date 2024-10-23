https://ukraina.ru/20241023/1058290561.html

Молдавия цэ Украина

Молдавия цэ Украина - 23.10.2024 Украина.ру

Молдавия цэ Украина

Молдавия цэ …, нет, не Европа. Молдавия цэ Украина. И, парадоксальным образом, Украина цэ Молдавия.

2024-10-23T04:24

2024-10-23T04:24

2024-10-23T04:29

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Ничего удивительного, ведь за Украину и Молдавию на Западе и конкретно в США отвечают одни и те же люди. Политическими процессами руководят одни и те же люди, технологии и стратегии удержания стран в западной орбите применяются одни и те же.При этом, стоит отметить, что чем дальше, тем больше ситуация для "новых демократий" (по факту новых колоний) в части стандартных как для стран глобального Запада демократических процедур, прав и свобод ухудшается. Работавшие безотказно со времен "конца истории" начала 90-х технологии базирующиеся на западопоклонстве перестают работать, и в целях сохранения статус-кво режимы все больше скатываются к откровенной диктатуре. Это в полной мере касается как Молдавии так и Украины. И технологии удержания у власти прозападных администраций в обеих странах копируют друг друга по очереди.Для начала нужно сказать, что за последние пару лет Санду и Ко прошли путь совершенно идентичный тому, который прошел режим Зеленского в подавлении инакомыслия и оппозиции как таковой. Полное закрытие практически всех медиа площадок, от Телеграма (привет парижскому аресту Дурова) до общенациональных телеканалов. Тотальный запрет российских соцсетей и всех российских медиа. Аресты и уголовные дела против лидеров оппозиции и разгром бизнесов - спонсоров оппозиции. Облавы, убийства и похищения активистов оппозиции. Наконец, просто запрет оппозиционных политических партий, ровно так же как это было сделано на Украине.При этом, что крайне важно, западные кураторы Санду и Зеленского действовали не только кнутом, но и пряником. Поэтому, кому-то надевали наручники, а кому-то выдавали увесистые кейсы и отписывали недвижимость в излюбленных у постсоветских предателей краях – Майями и Дубае. Самым ярким примером такого предательства в Молдавии стал некогда "пророссийский" политик Ренато Усатый, на Украине таких оказалось еще больше. И все ради того, чтобы оппозиция, выступающая за мир, за здравый смысл, отвергающая статус колоний Запада для своих стран, ни в коем случае не объединилась и не выдвинула единого кандидата.Что интересно, теперь на Украине, как и в Молдавии, есть своя большая диаспора, которая действительно может иметь взгляды во многом отличные от взглядов тех, кто остались в стране, но речь не об этом. А о том, но что в планах западных кукловодов главная задача диаспоры - формирование ресурса для фальсификаций. И это мы прекрасно увидели на примере Молдавии в 2020-м, 2021-м и вот теперь, в 2024-м. Собственно никто и не интересуется в серьез что там думает молдаванин, проживающий в Риме, или украинец в Варшаве. Ловкие руки фальсификатора нарисуют ровно то, что будет нужно, и их практически невозможно будет проконтролировать, не по количеству явки, ни по распределению отданных голосов. Ведь, как показывает опыт голосования молдаван за границей "эпохи Санду", именно на заграничных избирательных участках ковались все ее электоральные успехи. Ведь за границей голосует более 15 процентов избирателей. Главное тут не позволить голосовать гражданам, пребывающим в России и в странах союзниках России. Ну, а уж результат на участках в США и ЕС всегда предопределен. И хоп, "перемога" готова.И тем не менее, нынешние молдавские выборы показали – система навязывания своей воли Вашингтоном или Лондоном на постсоветском пространстве работает на пределе и маятник уже готов в целом качнуться в другую сторону. Что мы кстати и наблюдаем сейчас в Грузии, пробуждающейся от двух десятилетий колониального сна.

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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молдавия, украина, запад, владимир зеленский, павел дуров, ренато усатый, telegram, ес, мнения