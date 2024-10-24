https://ukraina.ru/20241024/1058311678.html

Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"

Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину" - 24.10.2024 Украина.ру

Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"

Украина способна создать какое-то ядерное оружие, но это никому не понравится. Никто не захочет иметь в центре Европы безумных рэкетиров с ядерной дубиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-10-24T04:15

2024-10-24T04:15

2024-10-24T04:15

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Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.По мнению эксперта, потенциал для создания атомной бомбы у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развала Советского Союза. Ядерное оружие они смогут создать, но это не понравится никому, потому что это сделает заложниками не столько Россию, сколько союзников Украины на Западе, отметил историк.Украина же хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне. Сейчас эта криминальная суть вылезла наружу, отметил Сазонов.Запад сам вырастил этого украинского монстра. Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация обернулась кошмаром прежде всего для самого Запада, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руО грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058308276.html

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новости, украина, запад, россия, атомная бомба, ядерное оружие, европа, шантаж, вс рф, детали, грязная бомба, сво, спецоперация