Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину" - 24.10.2024 Украина.ру
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Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"
Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину" - 24.10.2024 Украина.ру
Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"
Украина способна создать какое-то ядерное оружие, но это никому не понравится. Никто не захочет иметь в центре Европы безумных рэкетиров с ядерной дубиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-10-24T04:15
2024-10-24T04:15
новости
украина
запад
россия
атомная бомба
ядерное оружие
европа
шантаж
вс рф
детали
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Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.По мнению эксперта, потенциал для создания атомной бомбы у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развала Советского Союза. Ядерное оружие они смогут создать, но это не понравится никому, потому что это сделает заложниками не столько Россию, сколько союзников Украины на Западе, отметил историк.Украина же хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне. Сейчас эта криминальная суть вылезла наружу, отметил Сазонов.Запад сам вырастил этого украинского монстра. Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация обернулась кошмаром прежде всего для самого Запада, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руО грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241023/1058308276.html
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Новости
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новости, украина, запад, россия, атомная бомба, ядерное оружие, европа, шантаж, вс рф, детали, грязная бомба, сво, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Россия, атомная бомба, Ядерное оружие, Европа, шантаж, ВС РФ, детали, грязная бомба, СВО, Спецоперация

Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"

04:15 24.10.2024
 
© Public domainядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв
© Public domain
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Украина способна создать какое-то ядерное оружие, но это никому не понравится. Никто не захочет иметь в центре Европы безумных рэкетиров с ядерной дубиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.
По мнению эксперта, потенциал для создания атомной бомбы у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развала Советского Союза.
Ядерное оружие они смогут создать, но это не понравится никому, потому что это сделает заложниками не столько Россию, сколько союзников Украины на Западе, отметил историк.
Украина же хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне. Сейчас эта криминальная суть вылезла наружу, отметил Сазонов.
"Почему все считают, что его могут применить только по России? Это может быть шантаж, если не дадите денег, завтра жахнем по Берлину или по Вене. Но никто не захочет иметь таких безумных рэкетиров в центре Европы с ядерной дубиной. Это только ускорит соглашение между Россией и Западом", — подчеркнул публицист.
Запад сам вырастил этого украинского монстра. Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация обернулась кошмаром прежде всего для самого Запада, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
О грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вчера, 17:13
Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБамиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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