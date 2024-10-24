Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"
© Public domainядерный атомный взрыв
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Украина способна создать какое-то ядерное оружие, но это никому не понравится. Никто не захочет иметь в центре Европы безумных рэкетиров с ядерной дубиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Недавно прозвучало заявление анонимного украинского чиновника о том, что Украина способна создать ядерное оружие, но на это нет разрешения Запада.
По мнению эксперта, потенциал для создания атомной бомбы у Украины есть, поскольку многие годы она была интегрирована в российский ВПК даже после развала Советского Союза.
Ядерное оружие они смогут создать, но это не понравится никому, потому что это сделает заложниками не столько Россию, сколько союзников Украины на Западе, отметил историк.
Украина же хотела быть главной военной силой в Европе. Это уже похоже на рэкет на государственном уровне. Сейчас эта криминальная суть вылезла наружу, отметил Сазонов.
"Почему все считают, что его могут применить только по России? Это может быть шантаж, если не дадите денег, завтра жахнем по Берлину или по Вене. Но никто не захочет иметь таких безумных рэкетиров в центре Европы с ядерной дубиной. Это только ускорит соглашение между Россией и Западом", — подчеркнул публицист.
Запад сам вырастил этого украинского монстра. Это как бизнес создал охранную структуру, а они превратились в бандитов и стали помыкать этими бизнесменами. Эта ситуация обернулась кошмаром прежде всего для самого Запада, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
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