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Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области

Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области - 24.10.2024 Украина.ру

Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области

Тактика выдавливания противника применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, что при наличии дронов это чревато большими потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-10-24T06:15

2024-10-24T06:15

2024-10-24T06:15

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По сообщениям Минобороны, на днях российские войска отразили шесть контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки.Целью этих ударов, во-первых, было деблокировать окруженные части ВСУ. А во-вторых, атакующие действия по советской военной школе сдерживают наступление противника. У ВСУ отлажена тактика контрударов, они почти везде ее применяют, сообщил эксперт.Тактика выдавливания противника применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, что при наличии дронов это чревато большими потерями, указал историк.Поэтому "равнять Суджу с землей", заходить и вести штурмовые действия никто не будет, хотя ВСУ там закрепились, добавил публицист. Перерезать эту вражескую артерию войска будут огневыми средствами, авиацией и дронами, отметил публицист."Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руПодробно о том, с чем связан внезапный визит главы Пентагона в Киев — в интервью Александра Перенджиева: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов на сайте Украина.ру

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