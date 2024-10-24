Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Тактика выдавливания противника применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, что при наличии дронов это чревато большими потерями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По сообщениям Минобороны, на днях российские войска отразили шесть контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки.
Целью этих ударов, во-первых, было деблокировать окруженные части ВСУ. А во-вторых, атакующие действия по советской военной школе сдерживают наступление противника. У ВСУ отлажена тактика контрударов, они почти везде ее применяют, сообщил эксперт.
Тактика выдавливания противника применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, что при наличии дронов это чревато большими потерями, указал историк.
"При выдавливании противника наше командование пытается наносить минимальный ущерб инфраструктуре. Даже дома стараются не разрушать, потому что восстанавливать их будут за государственный счет", — подчеркнул Сазонов.
Поэтому "равнять Суджу с землей", заходить и вести штурмовые действия никто не будет, хотя ВСУ там закрепились, добавил публицист. Перерезать эту вражескую артерию войска будут огневыми средствами, авиацией и дронами, отметил публицист.
"Хотел бы отметить, что в операции в Курской области играет огромную роль авиация. Она свела на нет все усилия ВСУ. Она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов", — резюмировал собеседник издания.
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