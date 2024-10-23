Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058294324.html
Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства - 23.10.2024 Украина.ру
Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
Министр обороны России Андрей Белоусов 23 октября прибыл с рабочим визитом в Минск. Он примет участие в заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, сообщает Минобороны РФ.
2024-10-23T10:05
2024-10-23T10:05
новости
россия
белоруссия
балтийское море
андрей белоусов
нато
союзное государство
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055030382_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_e74ffc39f5b8f138f4b340e3ec084f27.jpg
На совместной коллегии будут рассмотрены подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии."Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год", - сказано в официальном сообщении.Минобороны Белоруссии отметило, что с 2018 года мероприятие станет первым заседание на территории постсоветской республики в очном формате. Оно состоится под председательством белорусского министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина."В ходе заседания Коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказано в сообщении белорусского министерства.Накануне в Германии был открыт новый военно-морской штаб, призванный координировать деятельность НАТО в Балтийском море на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Подробности в публикации Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
россия
белоруссия
балтийское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055030382_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_8759fc482d5a294d511a822de806e195.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, балтийское море, андрей белоусов, нато, союзное государство, одкб
Новости, Россия, Белоруссия, Балтийское море, Андрей Белоусов, НАТО, Союзное государство, ОДКБ

Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства

10:05 23.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны России Андрей Белоусов 23 октября прибыл с рабочим визитом в Минск. Он примет участие в заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, сообщает Минобороны РФ.
На совместной коллегии будут рассмотрены подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии.
"Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны Белоруссии отметило, что с 2018 года мероприятие станет первым заседание на территории постсоветской республики в очном формате. Оно состоится под председательством белорусского министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина.
"В ходе заседания Коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказано в сообщении белорусского министерства.
Накануне в Германии был открыт новый военно-морской штаб, призванный координировать деятельность НАТО в Балтийском море на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Подробности в публикации Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС
Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
 
НовостиРоссияБелоруссияБалтийское мореАндрей БелоусовНАТОСоюзное государствоОДКБ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
11:40Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву
11:23Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
11:07Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке
10:54Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
10:41Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему
10:32СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ
10:17Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв
10:06Мужчины становились женщинами, Варшава подумывала о высылке российского посла - Захарова
10:05Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
10:00Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
09:41Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКС
09:38"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
09:20"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди
09:00Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
08:05Главное за ночь 23 октября
08:00"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов
07:10Успехи Трампа и берлинский сговор
06:10Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
06:00"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
Лента новостейМолния