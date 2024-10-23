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Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства - 23.10.2024 Украина.ру
Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
Министр обороны России Андрей Белоусов 23 октября прибыл с рабочим визитом в Минск. Он примет участие в заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, сообщает Минобороны РФ.
2024-10-23T10:05
2024-10-23T10:05
2024-10-23T10:05
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На совместной коллегии будут рассмотрены подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии."Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год", - сказано в официальном сообщении.Минобороны Белоруссии отметило, что с 2018 года мероприятие станет первым заседание на территории постсоветской республики в очном формате. Оно состоится под председательством белорусского министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина."В ходе заседания Коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказано в сообщении белорусского министерства.Накануне в Германии был открыт новый военно-морской штаб, призванный координировать деятельность НАТО в Балтийском море на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Подробности в публикации Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
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новости, россия, белоруссия, балтийское море, андрей белоусов, нато, союзное государство, одкб
Новости, Россия, Белоруссия, Балтийское море, Андрей Белоусов, НАТО, Союзное государство, ОДКБ
Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
Министр обороны России Андрей Белоусов 23 октября прибыл с рабочим визитом в Минск. Он примет участие в заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, сообщает Минобороны РФ.
На совместной коллегии будут рассмотрены подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии.
"Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны Белоруссии отметило, что с 2018 года мероприятие станет первым заседание на территории постсоветской республики в очном формате. Оно состоится под председательством белорусского министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина.
"В ходе заседания Коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказано в сообщении белорусского министерства.
Накануне в Германии
был открыт новый военно-морской штаб, призванный координировать деятельность НАТО
в Балтийском море
на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Подробности в публикации Балтийское море стараются сделать "внутренним морем НАТО": открыт штаб ВМС