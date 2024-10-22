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После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ

После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ - 22.10.2024 Украина.ру

После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ

Страны G7 не планируют размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет японское издание Nikkei

2024-10-22T14:51

2024-10-22T14:51

2024-10-22T14:51

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"Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - говорится в проекте заявления лидеров G7.По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.Отмечается, что заявление будет опубликовано в этом месяце.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.В РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством.Подробнее о замороженных активах — в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия