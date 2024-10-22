https://ukraina.ru/20241022/1058275891.html
После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ
После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ - 22.10.2024 Украина.ру
После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ
Страны G7 не планируют размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет японское издание Nikkei
2024-10-22T14:51
2024-10-22T14:51
2024-10-22T14:51
новости
россия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_929a22ce921a7fecc52841c07b81a74c.jpg.webp
"Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - говорится в проекте заявления лидеров G7.По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.Отмечается, что заявление будет опубликовано в этом месяце.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.В РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством.Подробнее о замороженных активах — в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_b643da84a878e8da2ddf664ad1a5396a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия
Новости, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия
После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ
Страны G7 не планируют размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет японское издание Nikkei
"Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - говорится в проекте заявления лидеров G7.
По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву
кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
Отмечается, что заявление будет опубликовано в этом месяце.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС
и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро.
В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия
.
Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов воровством.