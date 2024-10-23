Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив" - 23.10.2024 Украина.ру
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Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив"
Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив" - 23.10.2024 Украина.ру
Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив"
Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-23T05:15
2024-10-23T05:15
новости
украина
киев
россия
евгений норин
владимир зеленский
курск
нападение
химическое оружие
грязная бомба
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По мнению журналиста, Владимир Зеленский наверняка попытается вытворить нечто такое перед выборами в США, что поставит Россию и Запад на грань ядерной конфронтации.По мнению историка, "это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место". Причем противник еще под столом пешку с конем потерял. Он захватил стратегический кусочек территории и сковал сам себя. И ему придется искать новый креатив, добавил он."Удары по Крыму и Керченскому мосту? Это уже ни о чем. [Российская] Армия снабжается по сухопутному коридору, флот перебазировался в Новороссийск", — отметил журналист.Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, она попытается спровоцировать "новую волну исламистского террора" в России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, россия, евгений норин, владимир зеленский, курск, нападение, химическое оружие, грязная бомба, ядерная угроза, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Россия, Евгений Норин, Владимир Зеленский, Курск, нападение, химическое оружие, грязная бомба, ядерная угроза, детали, СВО, Спецоперация

Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив"

05:15 23.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, Владимир Зеленский наверняка попытается вытворить нечто такое перед выборами в США, что поставит Россию и Запад на грань ядерной конфронтации.
"Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Нападение на Курскую область – это часть такого креатива", — указал Норин.
По мнению историка, "это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место". Причем противник еще под столом пешку с конем потерял. Он захватил стратегический кусочек территории и сковал сам себя. И ему придется искать новый креатив, добавил он.
"Удары по Крыму и Керченскому мосту? Это уже ни о чем. [Российская] Армия снабжается по сухопутному коридору, флот перебазировался в Новороссийск", — отметил журналист.
Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, она попытается спровоцировать "новую волну исламистского террора" в России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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