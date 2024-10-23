Украина ляжет первой. Норин о том, почему после курской авантюры Киеву нужно придумать "новый креатив"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, Владимир Зеленский наверняка попытается вытворить нечто такое перед выборами в США, что поставит Россию и Запад на грань ядерной конфронтации.
"Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Нападение на Курскую область – это часть такого креатива", — указал Норин.
По мнению историка, "это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место". Причем противник еще под столом пешку с конем потерял. Он захватил стратегический кусочек территории и сковал сам себя. И ему придется искать новый креатив, добавил он.
"Удары по Крыму и Керченскому мосту? Это уже ни о чем. [Российская] Армия снабжается по сухопутному коридору, флот перебазировался в Новороссийск", — отметил журналист.
Не исключено, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, она попытается спровоцировать "новую волну исламистского террора" в России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
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