Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев - 23.10.2024 Украина.ру
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Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев
Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев - 23.10.2024 Украина.ру
Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев
Если Трамп выиграет президентские выборы, он продолжит поддерживать Украину. Просто он хотел бы уменьшить расходы Штатов на ее поддержку. Сейчас Америка и Европа содержат Украину пополам, а он хотел бы уменьшить эту поддержку до 20%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-23T05:00
2024-10-23T05:00
новости
украина
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владимир зеленский
владимир евсеев
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выборы
детали
военная помощь
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По мнению эксперта, киевский режим пытается затянуть ситуацию в Курской области. При этом непонятно, зачем ему это надо. Ситуация выглядит так, что на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, которому явно не до Украины, добавил он.По его мнению, Украина — это война президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, то точно не война Трампа.Поэтому непонятно, зачем Зеленскому класть под Курском столько боеготовых бригад, если это не произведет на Трампа никакого впечатления, добавил он. Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют, их нельзя снимать до бесконечности, отметил специалист."Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе мы не сможем исключить обстрелы Крыма", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский предложил странам НАТО разместить на территории Украины неядерный стратегический пакет сдерживания — в материале Павла Котова Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, америка, владимир зеленский, владимир евсеев, дональд трамп, выборы, детали, военная помощь, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Америка, Владимир Зеленский, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, выборы, детали, военная помощь, СВО, Спецоперация

Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев

05:00 23.10.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если Трамп выиграет президентские выборы, он продолжит поддерживать Украину. Просто он хотел бы уменьшить расходы Штатов на ее поддержку. Сейчас Америка и Европа содержат Украину пополам, а он хотел бы уменьшить эту поддержку до 20%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По мнению эксперта, киевский режим пытается затянуть ситуацию в Курской области. При этом непонятно, зачем ему это надо. Ситуация выглядит так, что на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, которому явно не до Украины, добавил он.
По его мнению, Украина — это война президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, то точно не война Трампа.
"Да, Трамп будет поддерживать Украину. Просто он хотел бы уменьшить расходы Штатов на ее поддержку. Сейчас Америка и Европа содержат Украину пополам, а он хотел бы уменьшить эту поддержку до 20%", — указал Евсеев.
Поэтому непонятно, зачем Зеленскому класть под Курском столько боеготовых бригад, если это не произведет на Трампа никакого впечатления, добавил он. Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют, их нельзя снимать до бесконечности, отметил специалист.
"Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе мы не сможем исключить обстрелы Крыма", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Зеленский предложил странам НАТО разместить на территории Украины неядерный стратегический пакет сдерживания — в материале Павла Котова Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию на сайте Украина.ру
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Вчера, 10:47
День гневаКогда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи. Одно из его произведений ("Битва с дураками. День гнева") завершалось строками: "Когда последний враг упал, труба победу проиграла. Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало"
 
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