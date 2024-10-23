Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если Трамп выиграет президентские выборы, он продолжит поддерживать Украину. Просто он хотел бы уменьшить расходы Штатов на ее поддержку. Сейчас Америка и Европа содержат Украину пополам, а он хотел бы уменьшить эту поддержку до 20%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По мнению эксперта, киевский режим пытается затянуть ситуацию в Курской области. При этом непонятно, зачем ему это надо. Ситуация выглядит так, что на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, которому явно не до Украины, добавил он.
По его мнению, Украина — это война президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, то точно не война Трампа.
Поэтому непонятно, зачем Зеленскому класть под Курском столько боеготовых бригад, если это не произведет на Трампа никакого впечатления, добавил он. Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют, их нельзя снимать до бесконечности, отметил специалист.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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