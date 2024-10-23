https://ukraina.ru/20241023/1058276351.html

Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев

Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев - 23.10.2024 Украина.ру

Зеленский готов положить по Курском множество бригад, но это не произведет впечатления на Трампа — Евсеев

Если Трамп выиграет президентские выборы, он продолжит поддерживать Украину. Просто он хотел бы уменьшить расходы Штатов на ее поддержку. Сейчас Америка и Европа содержат Украину пополам, а он хотел бы уменьшить эту поддержку до 20%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-23T05:00

2024-10-23T05:00

2024-10-23T05:00

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По мнению эксперта, киевский режим пытается затянуть ситуацию в Курской области. При этом непонятно, зачем ему это надо. Ситуация выглядит так, что на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, которому явно не до Украины, добавил он.По его мнению, Украина — это война президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, то точно не война Трампа.Поэтому непонятно, зачем Зеленскому класть под Курском столько боеготовых бригад, если это не произведет на Трампа никакого впечатления, добавил он. Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют, их нельзя снимать до бесконечности, отметил специалист."Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона. Поэтому мы можем подумать о форсировании Днепра и начале освобождения южной Украины. Иначе мы не сможем исключить обстрелы Крыма", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский предложил странам НАТО разместить на территории Украины неядерный стратегический пакет сдерживания — в материале Павла Котова Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241022/1058266907.html

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новости, украина, сша, америка, владимир зеленский, владимир евсеев, дональд трамп, выборы, детали, военная помощь, сво, спецоперация