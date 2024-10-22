МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКС - 22.10.2024 Украина.ру
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МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКС
МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКС - 22.10.2024 Украина.ру
МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКС
Минск поддерживает идею создания альтернативных западным систем расчётов, в том числе усилия Москвы по созданию такой системы в рамках БРИКС. Об этом заявил РИА "Новости" глава МИД Белоруссии Максим Рыженков
2024-10-22T14:53
2024-10-22T14:53
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"Пора бы уже иметь пару-тройку механизмов взаимных расчётов, которые были бы неподконтрольны этим находящимся под коллективным Западом механизмов взаиморасчётов. Потому что всё это используется не столько как якобы санкционная политика за какую-то демократию, её отсутствие. Это всё инструментарий нечестной и не соответствующей духу международных организаций, таких, как ООН или ВТО, конкуренции. Это всё механизмы для того, чтобы сдержать развитие другого мира, обеспечить себе доминирование, продолжение этого доминирования", - сказал он.Рыженков заявил также, что официальному Минску интересна тема финансов и поэтому он поддерживает российскую инициативу по созданию системы взаиморасчётов в рамках БРИКС."Мы очень позитивно воспринимает те шаги, которые предпринимаются Российской Федерацией по созданию такой системы в рамках БРИКС", - заявил глава МИД Белоруссии.По его мнению, две-три такие системы межгосударственных расчётов сильно повлияют на снижение аппетитов "западников" и позволят не опасаться за условия взаимной торговли.По его словам, торговля Белоруссии зависит от только от честной конкуренции. Он также заметил, что в рамках БРИКС есть и другие полезные идеи."У каждого есть своя фишка. Каждое государство отрабатывает какую-то идею, которая дает синергетический эффект в целом для организации. Кто-то выступает за укрепление финансовых инструментов развития БРИКС, кто-то логистикой больше занимается, кто-то цифровизацией. Вот нам все это близко, нам все это важно", - цитирует белорусского министра российское информагенство.Также на эту тему: "Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в КазаниБольше новостей дня в обзоре Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября
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новости, белоруссия, москва, минск, владимир путин, брикс, оон, вто, финансы, доллар, мид белоруссии
Новости, Белоруссия, Москва, Минск, Владимир Путин, БРИКС, ООН, ВТО, финансы, доллар, МИД Белоруссии

МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКС

14:53 22.10.2024
 
Фото: соцсеть Х, Министр иностранных дел Республики Беларусь Рыженков Максим
Фото: соцсеть Х, Министр иностранных дел Республики Беларусь Рыженков Максим
Читать в
Минск поддерживает идею создания альтернативных западным систем расчётов, в том числе усилия Москвы по созданию такой системы в рамках БРИКС. Об этом заявил РИА "Новости" глава МИД Белоруссии Максим Рыженков
"Пора бы уже иметь пару-тройку механизмов взаимных расчётов, которые были бы неподконтрольны этим находящимся под коллективным Западом механизмов взаиморасчётов. Потому что всё это используется не столько как якобы санкционная политика за какую-то демократию, её отсутствие.
Это всё инструментарий нечестной и не соответствующей духу международных организаций, таких, как ООН или ВТО, конкуренции. Это всё механизмы для того, чтобы сдержать развитие другого мира, обеспечить себе доминирование, продолжение этого доминирования", - сказал он.
Рыженков заявил также, что официальному Минску интересна тема финансов и поэтому он поддерживает российскую инициативу по созданию системы взаиморасчётов в рамках БРИКС.
"Мы очень позитивно воспринимает те шаги, которые предпринимаются Российской Федерацией по созданию такой системы в рамках БРИКС", - заявил глава МИД Белоруссии.
По его мнению, две-три такие системы межгосударственных расчётов сильно повлияют на снижение аппетитов "западников" и позволят не опасаться за условия взаимной торговли.
"Наша торговля зависит не от конъюнктуры какой-то политической, а там за этим интересы каких-то олигархических кругов на Западе", - сказал Рыженков.
По его словам, торговля Белоруссии зависит от только от честной конкуренции. Он также заметил, что в рамках БРИКС есть и другие полезные идеи.
"У каждого есть своя фишка. Каждое государство отрабатывает какую-то идею, которая дает синергетический эффект в целом для организации. Кто-то выступает за укрепление финансовых инструментов развития БРИКС, кто-то логистикой больше занимается, кто-то цифровизацией. Вот нам все это близко, нам все это важно", - цитирует белорусского министра российское информагенство.
Также на эту тему: "Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани
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