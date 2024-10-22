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"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани

"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани - 22.10.2024 Украина.ру

"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани

Казанский саммит БРИКС указывает на стремление группы стран сбалансировать мировой порядок на противопоставлении Западу. Об этом пишет The New York Times

2024-10-22T14:03

2024-10-22T14:03

2024-10-22T14:03

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Лидеры стран БРИКС, представляющие около половины населения мира, встречаются на трёхдневном саммите высокого уровня в российской Казани. Организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а с 2024 года также Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ."Саммит проходит в важный момент для БРИКС, который видит себя противовесом Западу. Мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе", - констатировало одно из ведущих изданий США.Оно отметило, что БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга."Китай — главный соперник США. Россия и Иран, противники США, подвергаются жестким западным санкциям и ведут прокси-войны с Западом на Украине и на Ближнем Востоке. Вместе эти три страны надеются представить более сплоченный блок для противодействия Западу. Г-н Путин также полон решимости показать Западу, что он не одинок и на его стороне есть важные союзники", - сказано в публикации.Там также отмечено, что снижение зависимости от нацвалюты США может дать членам БРИКС противоядие от западных санкций. При этом нет единого мнения о том, что может заменить доллар.Члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. Международный валютный фонд и Всемирный банк находятся под контролем Запада, особенно США, признало издание. При этом банк развития БРИКС менее требователен. Он выдал миллиарды кредитов и допускает погашение в местной валюте.Тем временем российский президент Владимир Путин провёл на полях саммита БРИКС в Казани переговоры с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. По мнению российского лидера, хороший развивающийся и перспективный финансовый институт достоин высокой оценки."Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", – заявил Путин.Больше новостей дня в обзоре Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября

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