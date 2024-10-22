"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани - 22.10.2024 Украина.ру
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"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани
"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани - 22.10.2024 Украина.ру
"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани
Казанский саммит БРИКС указывает на стремление группы стран сбалансировать мировой порядок на противопоставлении Западу. Об этом пишет The New York Times
2024-10-22T14:03
2024-10-22T14:03
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Лидеры стран БРИКС, представляющие около половины населения мира, встречаются на трёхдневном саммите высокого уровня в российской Казани. Организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а с 2024 года также Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ."Саммит проходит в важный момент для БРИКС, который видит себя противовесом Западу. Мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе", - констатировало одно из ведущих изданий США.Оно отметило, что БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга."Китай — главный соперник США. Россия и Иран, противники США, подвергаются жестким западным санкциям и ведут прокси-войны с Западом на Украине и на Ближнем Востоке. Вместе эти три страны надеются представить более сплоченный блок для противодействия Западу. Г-н Путин также полон решимости показать Западу, что он не одинок и на его стороне есть важные союзники", - сказано в публикации.Там также отмечено, что снижение зависимости от нацвалюты США может дать членам БРИКС противоядие от западных санкций. При этом нет единого мнения о том, что может заменить доллар.Члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. Международный валютный фонд и Всемирный банк находятся под контролем Запада, особенно США, признало издание. При этом банк развития БРИКС менее требователен. Он выдал миллиарды кредитов и допускает погашение в местной валюте.Тем временем российский президент Владимир Путин провёл на полях саммита БРИКС в Казани переговоры с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. По мнению российского лидера, хороший развивающийся и перспективный финансовый институт достоин высокой оценки."Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", – заявил Путин.Больше новостей дня в обзоре Вмешательство Южной Кореи, обстановка в Сумах, "бандитизм" ЕС. Главное на Украине на 13:00 22 октября
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Новости, Запад, США, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Всемирный банк, ЕС, МВФ, геополитика, международные отношения, международное право, Международная политика, торговля, КНР (Китай), доллар, валюта

"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани

14:03 22.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин, БРИКС-2024
Коллаж: Владимир Путин, БРИКС-2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Украина.ру
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Казанский саммит БРИКС указывает на стремление группы стран сбалансировать мировой порядок на противопоставлении Западу. Об этом пишет The New York Times
Лидеры стран БРИКС, представляющие около половины населения мира, встречаются на трёхдневном саммите высокого уровня в российской Казани. Организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а с 2024 года также Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ.
"Саммит проходит в важный момент для БРИКС, который видит себя противовесом Западу. Мировые лидеры будут стоять бок о бок с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на его статус изгоя на Западе", - констатировало одно из ведущих изданий США.
Оно отметило, что БРИКС давно стремится выступить единым фронтом против несбалансированного мирового порядка, в котором доминируют США и Западная Европа. Участники организации формируют свою повестку для Глобального Юга.
"Китай — главный соперник США. Россия и Иран, противники США, подвергаются жестким западным санкциям и ведут прокси-войны с Западом на Украине и на Ближнем Востоке. Вместе эти три страны надеются представить более сплоченный блок для противодействия Западу. Г-н Путин также полон решимости показать Западу, что он не одинок и на его стороне есть важные союзники", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что снижение зависимости от нацвалюты США может дать членам БРИКС противоядие от западных санкций. При этом нет единого мнения о том, что может заменить доллар.
Члены БРИКС и потенциальные государства-партнеры ищут альтернативные источники финансирования. Международный валютный фонд и Всемирный банк находятся под контролем Запада, особенно США, признало издание. При этом банк развития БРИКС менее требователен. Он выдал миллиарды кредитов и допускает погашение в местной валюте.
Тем временем российский президент Владимир Путин провёл на полях саммита БРИКС в Казани переговоры с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. По мнению российского лидера, хороший развивающийся и перспективный финансовый институт достоин высокой оценки.
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", – заявил Путин.
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