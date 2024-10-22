https://ukraina.ru/20241022/1058268985.html

Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию

Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию - 22.10.2024 Украина.ру

Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию

Появление в Москве выставки плакатов с фотографиями российских граждан-иноагентов вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей и авторов телеграм-каналов.

2024-10-22T12:29

2024-10-22T12:29

2024-10-22T12:29

новости

москва

иноагент

оппозиционеры

информационная война

пропаганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058269571_14:0:2133:1192_1920x0_80_0_0_8c45a925645859c0b71096e410cd3047.jpg.webp

Оценивая выставку плакатов с фотографиями иноагентов, над которыми была надпись "Мы квадроберы", многие задались вопросами об эффективности такого ответа на деятельность граждан с оппозиционными взглядами. Многие не поняли причин, по которым иноагентов назвали квадроберами.В частности, телеграм-канал Под лед, оценивая появление московской "аллеи позора" с "квадроберами-иноагентами" констатировал, что квадроберство некоторых указанных на плакатах персон не очевидно."А если серьезно, то это все какие-то детские дразнилки, недостойные великой страны, - заявил автор канала. - Поступить нужно с ними по-античному мудро. Предать забвению. Нет таких людей. И никогда не было".Ранее на эту тему: Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном теченииРанее в новостях: "Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, иноагент, оппозиционеры, информационная война, пропаганда