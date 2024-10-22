Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию - 22.10.2024 Украина.ру
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Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию
Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию - 22.10.2024 Украина.ру
Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию
Появление в Москве выставки плакатов с фотографиями российских граждан-иноагентов вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей и авторов телеграм-каналов.
2024-10-22T12:29
2024-10-22T12:29
новости
москва
иноагент
оппозиционеры
информационная война
пропаганда
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Оценивая выставку плакатов с фотографиями иноагентов, над которыми была надпись "Мы квадроберы", многие задались вопросами об эффективности такого ответа на деятельность граждан с оппозиционными взглядами. Многие не поняли причин, по которым иноагентов назвали квадроберами.В частности, телеграм-канал Под лед, оценивая появление московской "аллеи позора" с "квадроберами-иноагентами" констатировал, что квадроберство некоторых указанных на плакатах персон не очевидно."А если серьезно, то это все какие-то детские дразнилки, недостойные великой страны, - заявил автор канала. - Поступить нужно с ними по-античному мудро. Предать забвению. Нет таких людей. И никогда не было".Ранее на эту тему: Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном теченииРанее в новостях: "Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
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новости, москва, иноагент, оппозиционеры, информационная война, пропаганда
Новости, Москва, иноагент, оппозиционеры, информационная война, пропаганда

Аллея квадроберов-иноагентов в Москве вызвала неоднозначную реакцию

12:29 22.10.2024
 
Фото: скриншот видео Телеграм-канал "Под лед"
Фото: скриншот видео Телеграм-канал Под лед
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Появление в Москве выставки плакатов с фотографиями российских граждан-иноагентов вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей и авторов телеграм-каналов.
Оценивая выставку плакатов с фотографиями иноагентов, над которыми была надпись "Мы квадроберы", многие задались вопросами об эффективности такого ответа на деятельность граждан с оппозиционными взглядами. Многие не поняли причин, по которым иноагентов назвали квадроберами.
В частности, телеграм-канал Под лед, оценивая появление московской "аллеи позора" с "квадроберами-иноагентами" констатировал, что квадроберство некоторых указанных на плакатах персон не очевидно.
Фото: скриншот видео Телеграм-канал "Под лед"
Фото: скриншот видео Телеграм-канал Под лед
Фото: скриншот видео Телеграм-канал "Под лед"
"А если серьезно, то это все какие-то детские дразнилки, недостойные великой страны, - заявил автор канала. - Поступить нужно с ними по-античному мудро. Предать забвению. Нет таких людей. И никогда не было".
Ранее на эту тему: Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении
Ранее в новостях: "Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
 
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