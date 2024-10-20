https://ukraina.ru/20241020/1058223252.html
Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении
Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении - 20.10.2024 Украина.ру
Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении
Квадроберы. В чём причина такой раскрученности тренда, что о нём говорят даже на уровне МИД и Кремля? Какие опасности он может нести? Где та граница, когда... Украина.ру, 20.10.2024
2024-10-20T15:15
2024-10-20T15:15
2024-10-20T15:16
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Квадроберы. В чём причина такой раскрученности тренда, что о нём говорят даже на уровне МИД и Кремля? Какие опасности он может нести? Где та граница, когда здоровое развлечение и детская игра превращаются в угрозу? На эти вопросы политолог Ростислав Ищенко ответил в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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видео, кремль, украина, америка, ростислав ищенко, дмитрий песков, мид, информационная безопасность, дети, россия, ссср, видео
Видео, Кремль, Украина, Америка, Ростислав Ищенко, Дмитрий Песков, МИД, информационная безопасность, дети, Россия, СССР
Квадроберы. В чём причина такой раскрученности тренда, что о нём говорят даже на уровне МИД и Кремля? Какие опасности он может нести? Где та граница, когда здоровое развлечение и детская игра превращаются в угрозу? На эти вопросы политолог Ростислав Ищенко ответил в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko