https://ukraina.ru/20241020/1058223252.html

Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении

Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении - 20.10.2024 Украина.ру

Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении

Квадроберы. В чём причина такой раскрученности тренда, что о нём говорят даже на уровне МИД и Кремля? Какие опасности он может нести? Где та граница, когда... Украина.ру, 20.10.2024

2024-10-20T15:15

2024-10-20T15:15

2024-10-20T15:16

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Квадроберы. В чём причина такой раскрученности тренда, что о нём говорят даже на уровне МИД и Кремля? Какие опасности он может нести? Где та граница, когда здоровое развлечение и детская игра превращаются в угрозу? На эти вопросы политолог Ростислав Ищенко ответил в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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