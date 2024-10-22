https://ukraina.ru/20241022/1058266723.html

Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского

Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского - 22.10.2024 Украина.ру

Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского

Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события для Украины и сработает ли провокация Зеленского по разжиганию прямой войны между Россией и НАТО:

2024-10-22T10:28

2024-10-22T10:28

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видео

евгений норин

нато

россия

украина

китай

владимир зеленский

война

переговоры

вс рф

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:41 - О провокациях по разжиганию прямой войны между НАТО и Россией.12:35 - О стратегии уничтожения украинской энергетики.14:33 - Что считать прямой угрозой для России? 21:59 - Что попытается сделать Украина для разжигания большой войны? 26:08 - Следующий этап развития ситуации на фронте.

россия

украина

китай

европа

крым

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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