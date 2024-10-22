https://ukraina.ru/20241022/1058266723.html
Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского
Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского - 22.10.2024 Украина.ру
Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события для Украины и сработает ли провокация Зеленского по разжиганию прямой войны между Россией и НАТО:
2024-10-22T10:28
2024-10-22T10:28
2024-10-22T10:28
видео
евгений норин
нато
россия
украина
китай
владимир зеленский
война
переговоры
вс рф
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:41 - О провокациях по разжиганию прямой войны между НАТО и Россией.12:35 - О стратегии уничтожения украинской энергетики.14:33 - Что считать прямой угрозой для России? 21:59 - Что попытается сделать Украина для разжигания большой войны? 26:08 - Следующий этап развития ситуации на фронте.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, евгений норин, нато, россия, украина, китай, владимир зеленский, война, переговоры, вс рф, европа, крым, дональд трамп, фронт, прорыв, контроль, видео
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Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события для Украины и сработает ли провокация Зеленского по разжиганию прямой войны между Россией и НАТО:
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:41 - О провокациях по разжиганию прямой войны между НАТО и Россией.
12:35 - О стратегии уничтожения украинской энергетики.
14:33 - Что считать прямой угрозой для России?
21:59 - Что попытается сделать Украина для разжигания большой войны?
26:08 - Следующий этап развития ситуации на фронте.