Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского - 22.10.2024 Украина.ру
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Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского
Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского - 22.10.2024 Украина.ру
Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события для Украины и сработает ли провокация Зеленского по разжиганию прямой войны между Россией и НАТО:
2024-10-22T10:28
2024-10-22T10:28
видео
евгений норин
нато
россия
украина
китай
владимир зеленский
война
переговоры
вс рф
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:41 - О провокациях по разжиганию прямой войны между НАТО и Россией.12:35 - О стратегии уничтожения украинской энергетики.14:33 - Что считать прямой угрозой для России? 21:59 - Что попытается сделать Украина для разжигания большой войны? 26:08 - Следующий этап развития ситуации на фронте.
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видео, евгений норин, нато, россия, украина, китай, владимир зеленский, война, переговоры, вс рф, европа, крым, дональд трамп, фронт, прорыв, контроль, видео
Видео, Евгений Норин, НАТО, Россия, Украина, Китай, Владимир Зеленский, война, переговоры, ВС РФ, Европа, Крым, Дональд Трамп, фронт, прорыв, контроль

Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского

10:28 22.10.2024
 
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события для Украины и сработает ли провокация Зеленского по разжиганию прямой войны между Россией и НАТО:
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:41 - О провокациях по разжиганию прямой войны между НАТО и Россией.
12:35 - О стратегии уничтожения украинской энергетики.
14:33 - Что считать прямой угрозой для России?
21:59 - Что попытается сделать Украина для разжигания большой войны?
26:08 - Следующий этап развития ситуации на фронте.
 
ВидеоЕвгений НоринНАТОРоссияУкраинаКитайВладимир ЗеленскийвойнапереговорыВС РФЕвропаКрымДональд Трампфронтпрорывконтроль
 
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Заголовок открываемого материала
10:28Ракеты НАТО полетят на Москву, а Россия уничтожит АЭС Украины без "Чернобыля" - Норин о планах Зеленского
10:02Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка
09:57ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины
09:42ВСУ атаковали Энергодар, есть погибший
09:29Володин рассказал, как ГД планирует усовершенствовать законодательство в сфере миграционной политики
09:00Мощь БРИКС, провалы ВСУ, западная помощь. Главное на Украине на утро 22 октября
08:10Главное за ночь 22 октября
07:00Хроника энергетической войны: В ЕС надежды на русофобию, в Китае - на "Газпром", Ираке - на Туркменистан
06:35Михаил Амерберг: Пока Майя Санду натягивает сову на глобус, Приднестровье готовится отражать агрессию ВСУ
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06:10Выборы в Молдавии: диктатура демократии
06:00Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС
05:45"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине
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05:30Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград
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05:20"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
05:15"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне
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