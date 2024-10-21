https://ukraina.ru/20241021/1058252267.html

Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву

Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву - 21.10.2024 Украина.ру

Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву

Дональд Трамп повёл себя не самым умным образом, угрожая разбомбить Москву. Об этом заявил председатель комитета по обороне нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов

2024-10-21T15:50

2024-10-21T15:50

2024-10-21T15:50

новости

москва

россия

дональд трамп

владимир путин

сво

ядерная безопасность

ядерная угроза

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046701578_0:109:2954:1771_1920x0_80_0_0_4c42db8a6758eef8b16e95924b78fd7a.jpg

"У них просто гонка предвыборная вступила в решающую стадию. Остались считанные дни до самих выборов. Поэтому идёт попытка любыми способами привлечь к себе внимание избирателей и показать себя, как они считают, с лучшей стороны", - сказал Картаполов, оценивая скандальное заявление Трампа.Российского парламентария развеселила тема скандального заявления Трампа. Картаполов отметил, что содержание конфиденциальных переговоров до сих пор остаётся неизвестным. При этом он выразил сомнение в том, что Трамп действительно мог угрожать президенту России ударом по Москве."Я Вас умоляю! Владимир Владимирович Путин не тот человек, кого можно напугать. Тем более таким способом, не самым умным", - добавил председатель комитета по обороне Государственной Думы.Ранее в новостях на эту тему: "Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, дональд трамп, владимир путин, сво, ядерная безопасность, ядерная угроза, международные отношения, международная политика, президентские выборы