Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву - 21.10.2024 Украина.ру
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Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву
Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву - 21.10.2024 Украина.ру
Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву
Дональд Трамп повёл себя не самым умным образом, угрожая разбомбить Москву. Об этом заявил председатель комитета по обороне нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов
2024-10-21T15:50
2024-10-21T15:50
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"У них просто гонка предвыборная вступила в решающую стадию. Остались считанные дни до самих выборов. Поэтому идёт попытка любыми способами привлечь к себе внимание избирателей и показать себя, как они считают, с лучшей стороны", - сказал Картаполов, оценивая скандальное заявление Трампа.Российского парламентария развеселила тема скандального заявления Трампа. Картаполов отметил, что содержание конфиденциальных переговоров до сих пор остаётся неизвестным. При этом он выразил сомнение в том, что Трамп действительно мог угрожать президенту России ударом по Москве."Я Вас умоляю! Владимир Владимирович Путин не тот человек, кого можно напугать. Тем более таким способом, не самым умным", - добавил председатель комитета по обороне Государственной Думы.Ранее в новостях на эту тему: "Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
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новости, москва, россия, дональд трамп, владимир путин, сво, ядерная безопасность, ядерная угроза, международные отношения, международная политика, президентские выборы
Новости, Москва, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, ядерная безопасность, ядерная угроза, международные отношения, Международная политика, президентские выборы

Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву

15:50 21.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Дональд Трамп повёл себя не самым умным образом, угрожая разбомбить Москву. Об этом заявил председатель комитета по обороне нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов
"У них просто гонка предвыборная вступила в решающую стадию. Остались считанные дни до самих выборов. Поэтому идёт попытка любыми способами привлечь к себе внимание избирателей и показать себя, как они считают, с лучшей стороны", - сказал Картаполов, оценивая скандальное заявление Трампа.
Российского парламентария развеселила тема скандального заявления Трампа. Картаполов отметил, что содержание конфиденциальных переговоров до сих пор остаётся неизвестным. При этом он выразил сомнение в том, что Трамп действительно мог угрожать президенту России ударом по Москве.
"Я Вас умоляю! Владимир Владимирович Путин не тот человек, кого можно напугать. Тем более таким способом, не самым умным", - добавил председатель комитета по обороне Государственной Думы.
Ранее в новостях на эту тему: "Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
 
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