Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058234999.html
Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты - 21.10.2024 Украина.ру
Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
Содействовать решению НАТО снять ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия для поражения военных объектов в России и сбивать российские ракеты – с такой просьбой к парламентариям Литвы 21 октября обратился председатель парламента Украины (Верховной Рады) Руслан Стефанчук
2024-10-21T10:43
2024-10-21T10:43
новости
украина
литва
россия
руслан стефанчук
владимир зеленский
нато
ес
украина-нато
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058142775_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_4f9b2d0bf182c7c48e12e0c51ee189f2.jpg.webp
"Я прошу вас содействовать предоставлению разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, достигающие западной границы нашей страны", - сказал Стефанчук во время выступления в литовском парламенте.Он также попросил помощи парламентариев Литвы, страна которых является членом Евросоюза и НАТО, снять другие ограничения на применение военной помощи, поставленной на Украины государствами-членами ми этих объединений."Мы просим помочь снять любые ограничения предоставления и использования Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации", - сообщил Стефанчук.В своём выступлении он указал на приоритет военных поставок на Украину. В частности, он попросил больше систем ПВО.Также глава украинского парламента попросил максимально поддержать украинскую энергетику с учётом приближающейся зимы и ущерба, нанесённого российскими атаками по предприятиям этого сектора."Я очень прошу вас продолжать убеждать наших партнеров по необратимости пути Украины в Европейский Союз и НАТО, что для нас сейчас критически важно", - добавил Стефанчук.Он также ознакомил литовских коллег в новым "планом победы" Владимира Зеленского. презентация документа без секретных приложений состоялась на прошлой неделе в украинском парламенте. До этого Зеленский два месяца знакомил с документом лидеров западных государств. Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября Больше новостей на начало дня в обзоре Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
украина
литва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058142775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e01dc6522c4e7ba5c3cf435929962c5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, литва, россия, руслан стефанчук, владимир зеленский, нато, ес, украина-нато, военная помощь, сво
Новости, Украина, Литва, Россия, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, военная помощь, СВО

Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты

10:43 21.10.2024
 
Фото: скриншот видео телеграм-канал Униан, Стефанчук демонстрирует "План победы" Зеленского,
Фото: скриншот видео телеграм-канал Униан, Стефанчук демонстрирует План победы Зеленского,
Читать в
Содействовать решению НАТО снять ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия для поражения военных объектов в России и сбивать российские ракеты – с такой просьбой к парламентариям Литвы 21 октября обратился председатель парламента Украины (Верховной Рады) Руслан Стефанчук
"Я прошу вас содействовать предоставлению разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, достигающие западной границы нашей страны", - сказал Стефанчук во время выступления в литовском парламенте.
Он также попросил помощи парламентариев Литвы, страна которых является членом Евросоюза и НАТО, снять другие ограничения на применение военной помощи, поставленной на Украины государствами-членами ми этих объединений.
"Мы просим помочь снять любые ограничения предоставления и использования Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации", - сообщил Стефанчук.
В своём выступлении он указал на приоритет военных поставок на Украину. В частности, он попросил больше систем ПВО.
Также глава украинского парламента попросил максимально поддержать украинскую энергетику с учётом приближающейся зимы и ущерба, нанесённого российскими атаками по предприятиям этого сектора.
"Я очень прошу вас продолжать убеждать наших партнеров по необратимости пути Украины в Европейский Союз и НАТО, что для нас сейчас критически важно", - добавил Стефанчук.
Он также ознакомил литовских коллег в новым "планом победы" Владимира Зеленского. презентация документа без секретных приложений состоялась на прошлой неделе в украинском парламенте. До этого Зеленский два месяца знакомил с документом лидеров западных государств.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября
Больше новостей на начало дня в обзоре Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
 
НовостиУкраинаЛитваРоссияРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраина-НАТОвоенная помощьСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата"
13:38Российские силы прорвали оборону Часова Яра - аналитик Bild
13:33Борис Джонсон теперь в Аргентине пробует агитировать за Украину
13:25Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания
13:16Просьба Стефанчука к Литве, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 октября
13:07"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
13:06Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев
12:44Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке
12:33"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины
12:04Почему деградировала Украина и что не так с либеральной интеллигенцией в России - Табачник
12:00Залужный написал книгу мемуаров "Моя война". Обещает еще "Наша война" и "Их война"
11:46Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК
11:40Британцы нашли нового директора Укроборонпрома
11:17Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера
10:54Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal
10:43Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
10:43"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за Украину
10:00Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
09:57"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
09:50Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
Лента новостейМолния