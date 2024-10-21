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Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты - 21.10.2024 Украина.ру
Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
Содействовать решению НАТО снять ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия для поражения военных объектов в России и сбивать российские ракеты – с такой просьбой к парламентариям Литвы 21 октября обратился председатель парламента Украины (Верховной Рады) Руслан Стефанчук
2024-10-21T10:43
2024-10-21T10:43
2024-10-21T10:43
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"Я прошу вас содействовать предоставлению разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, достигающие западной границы нашей страны", - сказал Стефанчук во время выступления в литовском парламенте.Он также попросил помощи парламентариев Литвы, страна которых является членом Евросоюза и НАТО, снять другие ограничения на применение военной помощи, поставленной на Украины государствами-членами ми этих объединений."Мы просим помочь снять любые ограничения предоставления и использования Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации", - сообщил Стефанчук.В своём выступлении он указал на приоритет военных поставок на Украину. В частности, он попросил больше систем ПВО.Также глава украинского парламента попросил максимально поддержать украинскую энергетику с учётом приближающейся зимы и ущерба, нанесённого российскими атаками по предприятиям этого сектора."Я очень прошу вас продолжать убеждать наших партнеров по необратимости пути Украины в Европейский Союз и НАТО, что для нас сейчас критически важно", - добавил Стефанчук.Он также ознакомил литовских коллег в новым "планом победы" Владимира Зеленского. презентация документа без секретных приложений состоялась на прошлой неделе в украинском парламенте. До этого Зеленский два месяца знакомил с документом лидеров западных государств. Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября Больше новостей на начало дня в обзоре Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
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новости, украина, литва, россия, руслан стефанчук, владимир зеленский, нато, ес, украина-нато, военная помощь, сво
Новости, Украина, Литва, Россия, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, военная помощь, СВО
Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
Содействовать решению НАТО снять ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия для поражения военных объектов в России и сбивать российские ракеты – с такой просьбой к парламентариям Литвы 21 октября обратился председатель парламента Украины (Верховной Рады) Руслан Стефанчук
"Я прошу вас содействовать предоставлению разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, достигающие западной границы нашей страны", - сказал Стефанчук во время выступления в литовском парламенте.
Он также попросил помощи парламентариев Литвы, страна которых является членом Евросоюза и НАТО, снять другие ограничения на применение военной помощи, поставленной на Украины государствами-членами ми этих объединений.
"Мы просим помочь снять любые ограничения предоставления и использования Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации", - сообщил Стефанчук.
В своём выступлении он указал на приоритет военных поставок на Украину. В частности, он попросил больше систем ПВО.
Также глава украинского парламента попросил максимально поддержать украинскую энергетику с учётом приближающейся зимы и ущерба, нанесённого российскими атаками по предприятиям этого сектора.
"Я очень прошу вас продолжать убеждать наших партнеров по необратимости пути Украины в Европейский Союз и НАТО, что для нас сейчас критически важно", - добавил Стефанчук.
Он также ознакомил литовских коллег в новым "планом победы" Владимира Зеленского
. презентация документа без секретных приложений состоялась на прошлой неделе в украинском парламенте. До этого Зеленский два месяца знакомил с документом лидеров западных государств.