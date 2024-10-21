Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст - 21.10.2024 Украина.ру
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Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст
Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст - 21.10.2024 Украина.ру
Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст
Даже если Россия как-то разберется с Украиной, она вкатится в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится. Новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами в принципе пока не пахнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T03:45
2024-10-21T03:45
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По мнению журналиста, абсолютно неуместно преуменьшать ресурсы противника. Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, добавил он.По населению Украина была сопоставима с Польшей. Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек, отметил военкор.При этом НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Нужно обращать внимание на это, а не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок, подчеркнул Ермаков.Медленно отступать Украина будет еще долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет, отметил военкор."И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
https://ukraina.ru/20241020/1058205428.html
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новости, россия, украина, запад, нато, мобилизация, детали, германия, франция, сша, сво, свобода слова, спецоперация, спецслужба
Новости, Россия, Украина, Запад, НАТО, мобилизация, детали, Германия, Франция, США, СВО, свобода слова, Спецоперация, спецслужба

Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст

03:45 21.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
Даже если Россия как-то разберется с Украиной, она вкатится в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится. Новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами в принципе пока не пахнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
По мнению журналиста, абсолютно неуместно преуменьшать ресурсы противника. Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, добавил он.
По населению Украина была сопоставима с Польшей. Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек, отметил военкор.
При этом НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Нужно обращать внимание на это, а не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок, подчеркнул Ермаков.
"Просто сейчас Германия и Франция пытаются урвать себе небольшую финансовую передышку на время выборов в США. Как только там все устаканится, нас будут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с поставкой Киеву новых партий вооружений", — предупредил эксперт.
Медленно отступать Украина будет еще долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет, отметил военкор.
"И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
Евгений Норин интервью
Вчера, 08:30
Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭСТекущая ситуация для противника безрадостная. Но это не значит, что нам надо подбрасывать чепчики в воздух. Это означает, что Украина будет креативить и поднимать ставки. И Зеленский сделает все, чтобы втянуть Россию и Запад в прямую войну
 
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Заголовок открываемого материала
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