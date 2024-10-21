https://ukraina.ru/20241021/1058228722.html

Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст

Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст - 21.10.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст

Даже если Россия как-то разберется с Украиной, она вкатится в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится. Новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами в принципе пока не пахнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T03:45

2024-10-21T03:45

2024-10-21T03:45

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По мнению журналиста, абсолютно неуместно преуменьшать ресурсы противника. Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР, добавил он.По населению Украина была сопоставима с Польшей. Если сейчас Киев понизит призывной возраст, он сможет набрать в армию 500 тысяч человек, отметил военкор.При этом НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Нужно обращать внимание на это, а не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок, подчеркнул Ермаков.Медленно отступать Украина будет еще долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет, отметил военкор."И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"

https://ukraina.ru/20241020/1058205428.html

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