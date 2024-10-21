Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Даже если Россия как-то разберется с Украиной, она вкатится в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится. Новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами в принципе пока не пахнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
При этом НАТО планирует увеличить свою европейскую группировку до 131 бригады по 5 тысяч человек. Нужно обращать внимание на это, а не на то, что "Рамштайн" перенесся на неопределенный срок, подчеркнул Ермаков.
"Просто сейчас Германия и Франция пытаются урвать себе небольшую финансовую передышку на время выборов в США. Как только там все устаканится, нас будут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с поставкой Киеву новых партий вооружений", — предупредил эксперт.
Медленно отступать Украина будет еще долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет, отметил военкор.
"И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
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