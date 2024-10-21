"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058228284.html
"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины
"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины - 21.10.2024 Украина.ру
"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины
У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T03:00
2024-10-21T03:00
новости
украина
россия
логистика
промышленность
завод
электроподстанции
детали
ресурсы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/93/1018909355_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_54a56c40dded41500d48749c29b09fc2.jpg
Изменение ситуации на поле боя происходит тогда, когда ВС России наносят удары по пунктам временной дислокации и логистическим узлам ВСУ. Это уменьшает количество личного состава и ресурсов противника, сообщил военкор.При этом нужно понимать, что все предприятия оборонной промышленности на Украине строили не марсиане, а советские люди. Причем строили они их на случай активных боевых действий, в том числе с применением ядерного оружия. Быстро их не уничтожить, отметил журналист.У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
https://ukraina.ru/20241020/1058193027.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/93/1018909355_60:0:985:694_1920x0_80_0_0_4f52d372a574a89a71b501a18e0b2947.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, логистика, промышленность, завод, электроподстанции, детали, ресурсы, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, логистика, промышленность, завод, электроподстанции, детали, ресурсы, СВО, Спецоперация

"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины

03:00 21.10.2024
 
© Фото : пресс-служба партии "Народный фронт"Танковый завод имени Малышева в Харькове
Танковый завод имени Малышева в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : пресс-служба партии "Народный фронт"
Читать в
У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Изменение ситуации на поле боя происходит тогда, когда ВС России наносят удары по пунктам временной дислокации и логистическим узлам ВСУ. Это уменьшает количество личного состава и ресурсов противника, сообщил военкор.
При этом нужно понимать, что все предприятия оборонной промышленности на Украине строили не марсиане, а советские люди. Причем строили они их на случай активных боевых действий, в том числе с применением ядерного оружия. Быстро их не уничтожить, отметил журналист.
"Помимо уничтожения 750-ватных электроподстанций, есть еще тяговые подстанции, по которым идет ток на железную дорогу. А самый важный после Жешува логистический узел киевского режима находится на западной Украине. Мы туда не бьем", — подчеркнул Ермаков.
У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вчера, 08:10
Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьРоссийские СМИ часто подыгрывают западной пропаганде, говоря о том, что наша победа на Украине приведет к гибели Запада. Это неправда. Но именно этот тезис помогает США и Европе говорить о том, что нужно поддерживать Украину несмотря на риск ядерной войны с Россией, "потому что иначе нам конец"
 
НовостиУкраинаРоссиялогистикапромышленностьзаводэлектроподстанциидеталиресурсыСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву
05:50Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области
05:44Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
05:30Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово
05:15Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой
05:00Пять "Искандеров" — очень мало: Ермаков о том, какие заводы на Украине нужно "вынести" в первую очередь
04:45Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь
04:30Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово
04:15Врага не жалко, жалко мирных жителей: Ермаков о том, почему нужно ликвидировать украинских нацистов
04:00Зверь, загнанный в угол: Живов раскрыл, как "Украинский легион" может напасть на Калининград из Польши
03:45Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст
03:30Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше
03:15Слаженность и личные заслуги Мордвичева: военкор назвал четыре фактора успешного наступления в Донбассе
03:00"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины
18:50Черноморский флот сменил прописку, вопрос ударов отложили. Итоги 20 октября на Украине
18:21Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих
17:48"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе
17:27Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
16:29Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии
16:09Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
Лента новостейМолния