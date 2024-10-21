https://ukraina.ru/20241021/1058228284.html

"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины

"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины - 21.10.2024 Украина.ру

"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины

У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T03:00

2024-10-21T03:00

2024-10-21T03:00

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Изменение ситуации на поле боя происходит тогда, когда ВС России наносят удары по пунктам временной дислокации и логистическим узлам ВСУ. Это уменьшает количество личного состава и ресурсов противника, сообщил военкор.При этом нужно понимать, что все предприятия оборонной промышленности на Украине строили не марсиане, а советские люди. Причем строили они их на случай активных боевых действий, в том числе с применением ядерного оружия. Быстро их не уничтожить, отметил журналист.У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО планах по снижению призывного возраста на Украине и потерях ВСУ на поле боя — в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"

https://ukraina.ru/20241020/1058193027.html

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новости, украина, россия, логистика, промышленность, завод, электроподстанции, детали, ресурсы, сво, спецоперация