"Предстоит много грязной работы": Ермаков раскрыл, почему нельзя быстро уничтожить военпром Украины
У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Изменение ситуации на поле боя происходит тогда, когда ВС России наносят удары по пунктам временной дислокации и логистическим узлам ВСУ. Это уменьшает количество личного состава и ресурсов противника, сообщил военкор.
При этом нужно понимать, что все предприятия оборонной промышленности на Украине строили не марсиане, а советские люди. Причем строили они их на случай активных боевых действий, в том числе с применением ядерного оружия. Быстро их не уничтожить, отметил журналист.
"Помимо уничтожения 750-ватных электроподстанций, есть еще тяговые подстанции, по которым идет ток на железную дорогу. А самый важный после Жешува логистический узел киевского режима находится на западной Украине. Мы туда не бьем", — подчеркнул Ермаков.
У Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности. Предстоит еще много грязной работы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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