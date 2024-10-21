"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву
Если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров. Поэтому не нужно поднимать тему ядерных ударов по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники.
По мнению военкора, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, отметил он.
Журналист считает, что у Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности, предстоит еще "много грязной работы".
"Я вообще против того, чтобы мы поднимали тему ядерных ударов по Украине. Люди, которые это предлагают, не понимают, к каким последствиям для нашей страны это может привести", — подчеркнул Ермаков.
Вражеские ресурсы подчитали, что если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров, добавил он.
"Россия от этого выиграет? Нет. Это приведет к таким противоречиям внутри нашего общества, что мы с ними не справимся", — резюмировал собеседник издания.
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