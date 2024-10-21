"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву - 21.10.2024 Украина.ру
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"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву
"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву - 21.10.2024 Украина.ру
"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву
Если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров. Поэтому не нужно поднимать тему ядерных ударов по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T06:00
2024-10-21T06:00
новости
россия
киев
украина
ядерный
военная техника
ракеты
"искандер"
атомная бомба
заражение
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Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники.По мнению военкора, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, отметил он.Журналист считает, что у Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности, предстоит еще "много грязной работы".Вражеские ресурсы подчитали, что если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров, добавил он."Россия от этого выиграет? Нет. Это приведет к таким противоречиям внутри нашего общества, что мы с ними не справимся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
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новости, россия, киев, украина, ядерный, военная техника, ракеты, "искандер", атомная бомба, заражение, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Украина, ядерный, военная техника, ракеты, "Искандер", атомная бомба, заражение, детали, СВО, Спецоперация

"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву

06:00 21.10.2024
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
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Если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров. Поэтому не нужно поднимать тему ядерных ударов по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники.
По мнению военкора, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, отметил он.
Журналист считает, что у Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности, предстоит еще "много грязной работы".
"Я вообще против того, чтобы мы поднимали тему ядерных ударов по Украине. Люди, которые это предлагают, не понимают, к каким последствиям для нашей страны это может привести", — подчеркнул Ермаков.
Вражеские ресурсы подчитали, что если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров, добавил он.
"Россия от этого выиграет? Нет. Это приведет к таким противоречиям внутри нашего общества, что мы с ними не справимся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
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