https://ukraina.ru/20241021/1058227501.html

"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву

"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву - 21.10.2024 Украина.ру

"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву

Если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров. Поэтому не нужно поднимать тему ядерных ударов по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T06:00

2024-10-21T06:00

2024-10-21T06:00

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Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры, как пять российских "Искандеров-М" угодили в пять промышленных зданий Николаевского бронетанкового завода, уничтожив при этом десять единиц техники.По мнению военкора, пять "Искандеров" для такого завода – это очень мало. Ракеты поразили всего несколько цехов, а он очень большой. Причем цеха этого завода могут быть разбросаны по разным частям города, чтобы все предприятие сразу не вывели из строя, отметил он.Журналист считает, что у Украины есть все возможности, чтобы наладить оборонное производство. Поэтому не стоит ожидать скорого уничтожения ее военной промышленности, предстоит еще "много грязной работы".Вражеские ресурсы подчитали, что если на Киев упадет 100-мегатонная атомная бомба, то погибнет больше двух миллионов человек и зона отчуждения составит больше 100 километров, добавил он."Россия от этого выиграет? Нет. Это приведет к таким противоречиям внутри нашего общества, что мы с ними не справимся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, украина, ядерный, военная техника, ракеты, "искандер", атомная бомба, заражение, детали, сво, спецоперация