Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово - 21.10.2024 Украина.ру
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Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово
Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово - 21.10.2024 Украина.ру
Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово
От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем успешно пользуются военные. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T04:30
2024-10-21T04:30
новости
курахово
россия
северск
южно-донецкое направление
детали
сво
спецоперация
купянск
купянское направление
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Что касается Курахово, то пока нет конкретных данных о том, что там задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что сейчас там делают российские войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает, отметил военкор.По всему Южно-Донецкому направлению российские силы наносят ВСУ внезапные удары, сказал журналист. Враг раздерган и не понимает, где у него "вспыхнет и порвется", добавил он.От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем они успешно пользуются. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, отметил Ермаков.Тот же Купянский участок российские подразделения давно используют как вспомогательное направление, которое пригодилось во время освобождения Авдеевки. Сейчас район Северска и Купянска тоже помогает армии наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241019/1058185982.html
курахово
россия
северск
южно-донецкое направление
купянск
купянское направление
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новости, курахово, россия, северск, южно-донецкое направление, детали, сво, спецоперация, купянск, купянское направление, наступление
Новости, Курахово, Россия, Северск, Южно-Донецкое направление, детали, СВО, Спецоперация, Купянск, Купянское направление, наступление

Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово

04:30 21.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем успешно пользуются военные. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Что касается Курахово, то пока нет конкретных данных о том, что там задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что сейчас там делают российские войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает, отметил военкор.
По всему Южно-Донецкому направлению российские силы наносят ВСУ внезапные удары, сказал журналист. Враг раздерган и не понимает, где у него "вспыхнет и порвется", добавил он.
От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем они успешно пользуются. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, отметил Ермаков.

"Именно поэтому информация о российских успехах не подтверждается последующими закреплениями. Мы не можем уверенно сказать, что контролируем Григоровку и Верхнекаменское. Но в этом нет ничего страшного", — сообщил военкор.

Тот же Купянский участок российские подразделения давно используют как вспомогательное направление, которое пригодилось во время освобождения Авдеевки. Сейчас район Северска и Купянска тоже помогает армии наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
19 октября, 08:00
Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцевКогда в России говорят о проблеме низкой рождаемости, никто не говорит о том, сколько нам нужно населения и в какой экономической системе оно будет существовать. Чтобы решить эту проблему, надо понять ее причины и желаемую цель, а только потом думать, что с этим делать
 
НовостиКураховоРоссияСеверскЮжно-Донецкое направлениедеталиСВОСпецоперацияКупянскКупянское направлениенаступление
 
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