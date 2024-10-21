https://ukraina.ru/20241021/1058214262.html

Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово

Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово - 21.10.2024 Украина.ру

Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово

От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем успешно пользуются военные. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T04:30

2024-10-21T04:30

2024-10-21T04:30

новости

курахово

россия

северск

южно-донецкое направление

детали

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купянск

купянское направление

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Что касается Курахово, то пока нет конкретных данных о том, что там задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что сейчас там делают российские войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает, отметил военкор.По всему Южно-Донецкому направлению российские силы наносят ВСУ внезапные удары, сказал журналист. Враг раздерган и не понимает, где у него "вспыхнет и порвется", добавил он.От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем они успешно пользуются. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, отметил Ермаков.Тот же Купянский участок российские подразделения давно используют как вспомогательное направление, которое пригодилось во время освобождения Авдеевки. Сейчас район Северска и Купянска тоже помогает армии наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241019/1058185982.html

курахово

россия

северск

южно-донецкое направление

купянск

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новости, курахово, россия, северск, южно-донецкое направление, детали, сво, спецоперация, купянск, купянское направление, наступление