Враг раздерган: военкор раскрыл, как удары под Северском помогают наступать на Красноармейск и Курахово
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем успешно пользуются военные. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Что касается Курахово, то пока нет конкретных данных о том, что там задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что сейчас там делают российские войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает, отметил военкор.
По всему Южно-Донецкому направлению российские силы наносят ВСУ внезапные удары, сказал журналист. Враг раздерган и не понимает, где у него "вспыхнет и порвется", добавил он.
От Северска до Великой Новоселки у ВС РФ есть серьезное пространство для маневра, чем они успешно пользуются. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, отметил Ермаков.
"Именно поэтому информация о российских успехах не подтверждается последующими закреплениями. Мы не можем уверенно сказать, что контролируем Григоровку и Верхнекаменское. Но в этом нет ничего страшного", — сообщил военкор.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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