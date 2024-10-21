https://ukraina.ru/20241021/1058191399.html

Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше

Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше - 21.10.2024 Украина.ру

Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше

Российская разведка должна внимательно следить за обстановкой в Польше, чтобы выявить крупные силы и средства противника. У нее есть такие возможности благодаря массовому использованию беспилотников "Суперкам", "Орлан-30" и "Орион". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-21T03:30

2024-10-21T03:30

2024-10-21T03:30

новости

россия

калининградская область

алексей живов

владимир путин

служба внешней разведки

польша

нападение

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057735166_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_b4de44fea62fbd7428a582c9665ed717.jpg

По словам эксперта, это может звучать невероятно, но иностранный "Украинский легион", который находится в Польше, способен совершить нападение на Калининградскую область.Со стороны противника поступала информация, что с "Украинским легионом" у Польши якобы что-то не получилось. Но об этом не сообщала российская Служба внешней разведки (СВР), поэтому это может быть дезинформацией, отметил обозреватель.По его словам, когда вывели в свет проблемы обороны Калининградской области, через две недели на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин. На одном из совещаний он сказал, что нужно проверить боеготовность всех частей и соединений региона для недопущения военно-террористических угроз."Украина за этим внимательно следит. Она видит, что наша группировка ощетинивается. И она вбрасывает дезинформацию: "Легион" не получился, нападать некому. И мы вроде как должны успокоиться. Но нам расслабляться нельзя. Благодаря им туман войны чуть-чуть рассеялся", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, как Европа и НАТО готовятся к вооруженному конфликту с Россией и где будут нести службу 35 тысяч новых солдат бундесвера — в интервью Тимофея Борисова: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241018/1058176558.html

россия

калининградская область

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининградская область, алексей живов, владимир путин, служба внешней разведки , польша, нападение, всу, украина, сво, спецоперация, детали