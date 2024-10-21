Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Российская разведка должна внимательно следить за обстановкой в Польше, чтобы выявить крупные силы и средства противника. У нее есть такие возможности благодаря массовому использованию беспилотников "Суперкам", "Орлан-30" и "Орион". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
По словам эксперта, это может звучать невероятно, но иностранный "Украинский легион", который находится в Польше, способен совершить нападение на Калининградскую область.
Со стороны противника поступала информация, что с "Украинским легионом" у Польши якобы что-то не получилось. Но об этом не сообщала российская Служба внешней разведки (СВР), поэтому это может быть дезинформацией, отметил обозреватель.
"Нам надо обращать внимания не на заявления Украины. Наша разведка должна внимательно следить за обстановкой на территории Польши, чтобы выявить крупные силы и средства противника. Такие возможности у нас есть благодаря массовому использованию беспилотников: "Суперкам", "Орлан-30" и "Орион", — подчеркнул Живов.
По его словам, когда вывели в свет проблемы обороны Калининградской области, через две недели на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин. На одном из совещаний он сказал, что нужно проверить боеготовность всех частей и соединений региона для недопущения военно-террористических угроз.
"Украина за этим внимательно следит. Она видит, что наша группировка ощетинивается. И она вбрасывает дезинформацию: "Легион" не получился, нападать некому. И мы вроде как должны успокоиться. Но нам расслабляться нельзя. Благодаря им туман войны чуть-чуть рассеялся", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
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