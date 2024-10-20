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"Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС

"Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС - 20.10.2024 Украина.ру

"Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС сделал сенсационные заявления, а сама встреча была суперуспешной. Об этом РИА "Новости" заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв

2024-10-20T13:43

2024-10-20T13:43

2024-10-20T13:43

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саудовская аравия

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брикс

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"Сама встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента Путина она тоже вызвала огромный интерес. Коллегам очень понравился такой формат. Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латамерики, для Египта было очень много откровений. Как по фактуре, по содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил", — сказал Киселёв.Он отметил, что на встрече присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая и исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир. Также на встрече были представители СМИ из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, африканских и латиноамериканских стран. Таким образом Владимир Путин имел возможность обратиться к многомиллиардной аудитории, констатировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня"."Путин, как говорится на телевидении, "думает в кадре", то есть он не повторял какие-то штампы, а глубоко и серьезно подбирал слова, его мысль в кадре была хорошо видна. Это формат, на который не способен ни один лидер в мире. Не представляю ничего подобного с кем-то из других руководителей государств", — отметил Киселёв.Он также обратил внимание на то, что вопросы заранее не согласовывали и встреча шла в прямом эфире. По мнению Киселёва, Путин любит острые вопросы, над которыми можно подумать и по итогам мероприятия было видно, что президент России остался очень доволен.Ранее в новостях: Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию Больше актуальных новостей в обзоре: Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, египет, саудовская аравия, владимир путин, киселев, брикс, сми, российские сми