https://ukraina.ru/20241020/1058220036.html

Россия на 101% обеспечила себя картофелем

Россия на 101% обеспечила себя картофелем - 20.10.2024 Украина.ру

Россия на 101% обеспечила себя картофелем

Россия по итогам прошлого года снова вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат

2024-10-20T11:29

2024-10-20T11:29

2024-10-20T11:29

новости

россия

запад

дмитрий песков

союзное государство

картофель

картошка

продовольствие

апк

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/14/1058219487_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4113523139fac9cc4c3c1094e2e8027c.jpg

"Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем", - констатировало издание.Оно также отметило, что среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности по мясу — на 101,7% и по рыбе — 152,9%. Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6%, по фруктам и ягодам - 44,6%, а по молоку и овощам и бахчевым культурам— 86% и 89,1% соответственно."Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов", - напомнило информагенство.В прошлом году Минсельхозпрод Белоруссии сообщал, что эта часть Союзного государства занимает первое место в мире по потреблению картофеля на душу населения - 178,3 кг в год при среднем мировом показателе 33,5 кг в год на человека.Согласно данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление картофеля снизилось на 44%. В прошлом году в среднем на россиянина потребление картофеля составило 55 кг. При этом потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя выросло до 98,2 кг.Ранее Песков рассказал о выгодах ответных санкций России Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему продовольственной безопасности в публикации Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, дмитрий песков, союзное государство, картофель, картошка, продовольствие, апк, сельское хозяйство, статистика