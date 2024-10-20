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Россия на 101% обеспечила себя картофелем
Россия на 101% обеспечила себя картофелем - 20.10.2024 Украина.ру
Россия на 101% обеспечила себя картофелем
Россия по итогам прошлого года снова вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат
2024-10-20T11:29
2024-10-20T11:29
2024-10-20T11:29
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дмитрий песков
союзное государство
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"Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем", - констатировало издание.Оно также отметило, что среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности по мясу — на 101,7% и по рыбе — 152,9%. Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6%, по фруктам и ягодам - 44,6%, а по молоку и овощам и бахчевым культурам— 86% и 89,1% соответственно."Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов", - напомнило информагенство.В прошлом году Минсельхозпрод Белоруссии сообщал, что эта часть Союзного государства занимает первое место в мире по потреблению картофеля на душу населения - 178,3 кг в год при среднем мировом показателе 33,5 кг в год на человека.Согласно данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление картофеля снизилось на 44%. В прошлом году в среднем на россиянина потребление картофеля составило 55 кг. При этом потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя выросло до 98,2 кг.Ранее Песков рассказал о выгодах ответных санкций России Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему продовольственной безопасности в публикации Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии
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новости, россия, запад, дмитрий песков, союзное государство, картофель, картошка, продовольствие, апк, сельское хозяйство, статистика
Новости, Россия, Запад, Дмитрий Песков, Союзное государство, картофель, картошка, продовольствие, АПК, Сельское хозяйство, статистика
Россия на 101% обеспечила себя картофелем
Россия по итогам прошлого года снова вышла на полное самообеспечение картофелем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат
"Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем", - констатировало издание.
Оно также отметило, что среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности по мясу — на 101,7% и по рыбе — 152,9%. Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6%, по фруктам и ягодам - 44,6%, а по молоку и овощам и бахчевым культурам— 86% и 89,1% соответственно.
"Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов", - напомнило информагенство.
В прошлом году Минсельхозпрод Белоруссии
сообщал, что эта часть Союзного государства занимает первое место в мире по потреблению картофеля на душу населения - 178,3 кг в год при среднем мировом показателе 33,5 кг в год на человека.
Согласно данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление картофеля снизилось на 44%. В прошлом году в среднем на россиянина потребление картофеля составило 55 кг. При этом потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя выросло до 98,2 кг.