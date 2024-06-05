https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html

Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии

Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии - 05.06.2024 Украина.ру

Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии

ООН под давлением недружественных к РФ стран отказывает российским компаниям в участии в программе поставок продовольствия в страны с высокой долей голодающего населения. Неизвестно чего в этом больше: русофобской идеологии или банальных коммерческих интересов конкурентов, зато итог ясен: миллионы людей ждет настоящий, а не выдуманный голодомор

2024-06-05T17:15

2024-06-05T17:15

2024-06-05T17:15

эксклюзив

оон

продовольствие

программа

россия

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Против голода - сообща?Массовый голод в мире – серьезная проблема, решение которой пока еще не найдено. По данным трехлетней давности, от недоедания в мире каждый год гибнет приблизительно 9 млн человек, а 30% населения земли лишены достаточного питания.Больше всего голодающих в странах Азии (более 400 млн по данным на 2020 год) и Африке (282 млн).Для того, чтобы повлиять на ситуацию, силами ООН и подшефной ей Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в 1961 году была принята Всемирная продовольственная программа (ВПП).Ее задача – гуманитарная помощь в виде продовольствия странам, которые имеют большую долю населения с низкими доходами, а также государствам, которые столкнулись с дефицитом продуктов из-за военных конфликтов и стихийных бедствий.Бюджет ВПП формируется из пожертвований. Ими могут быть как отдельные государства и объединения, так и частные лица и организации.Ежегодный бюджет программы составляет приблизительно 15 млрд долларов. В 2022 году крупнейший взнос принадлежал Соединенным Штатам (7,2 млрд). Германия пожертвовала 1,7 млрд, а Евросоюз – почти 700 млн.Участие РФУчастником этой инициативы с 2002 года является и Россия. Два года назад Москва передала Всемирной программе продовольствия 30,5 млн долларов, что по меркам ВПП совсем не мало – РФ вошла в тридцатку крупнейших доноров.Механизм работы программы следующий. На собранные средства ВПП объявляет тендеры на поставки тех или иных продтоваров. Как правило, речь идет про муку, горох и растительное масло – эти продукты считаются базовыми и направляются в наиболее голодающие страны.Тендеры разыгрываются на специальной внутренней площадке программы, в которой зарегистрированы многочисленные компании из разных стран.Как пишет РБК, российские поставщики традиционно высоко котируются в системе ВПП, так как их продукция имеет высокое качество и при этом сниженные цены - на 15-20 процентов дешевле, чем у конкурентов.Российское продовольствие составляет примерно 20 процентов всего объема продовольствия, поставляемого в рамках программы.Таким образом, сотрудничество с компаниями из России позволяло Всемирной продовольственной программе сэкономить и направить эти средства на снабжение едой большего количество человек.Антироссийская подлостьСитуация стала меняться несколько месяцев назад, когда российские поставщики столкнулись с тем, что больше не могут претендовать на некоторые тендеры в рамках ВПП."В последние месяцы стало нормой, что товар российского происхождения — а мы в тендерной заявке обязаны это указывать — в принципе не допускается", - приводит РБК слова Дмитрия Сухова - руководителя департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air.Отмечается, что формальным предлогом становится качество российской продукции, к которой раньше никогда никаких вопросов не было. Причем претензии предъявляются уже постфактум, то есть после того, как на каждом этапе погрузки и разгрузки товар прошел соответствующие проверки.Проблемы компаний из РФ подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик."На настоящий момент ситуация следующая: ряд доноров, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний", - рассказала она РБК.По ее словам, такие требования формально не являются нарушением, так как программа не предусматривает обязательные взносы для ее членов. Иными словами, доноры могут диктовать свои условия.Что за спонсоры Всемирной продовольственной программы проводят такую антироссийскую линию, не известно.Представительница России при ВПП считает такое поведение "подлостью"."ВПП становится заложником ситуации и инструментом в руках определенного количества доноров, которые, сводя политические счеты с нами и зачищая рынок от конкурентов, готовы жертвовать жизнями людей в нуждающихся странах, которые недополучат продовольствие по необходимой цене. А значит, организация сможет накормить и спасти меньше людей", - сказала Равилова-Боровик.Что же делать?Действия неизвестных доноров, какими бы мотивами они не руководствовались, выглядят максимально цинично. В угоду политической конъюнктуры они готовы поставить под угрозу всю продовольственную программу и помощь голодающим странам.Есть вопросы и к ООН, которая, как выясняется, не может настоять на недопустимости вмешательства чьих-то антироссийских настроений в работу столь важной программы, которая изначально имеет исключительно гуманитарный характер.Такое положение вещей является еще одним ударом по авторитету Организации Объединенных Наций, влияние которой и так вовсю расшатывается в последние годы западным миром.Нельзя исключать и более прозаических причин происходящего, а именно устранение конкурентов из России при распределении тендеров. Политика здесь становится своеобразным прикрытием чьих-то корыстных интересов.Какие варианты действий есть у Москвы в сложившихся условиях? Можно продолжать ждать у моря погоды, стучатся во все двери и надеяться, что строптивые доноры сменят гнев на милость. А можно просто не платить следующие десятки миллионов долларов в ВПП и направить эти деньги на помощь голодающим напрямую.О том, как ООН относится к происходящему на Украине в материале издания Украина.ру Прозрение ООН. Чем больше узнают об Украине, тем сильнее меняется отношение к ней

россия

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Павел Котов

эксклюзив, оон, продовольствие, программа, россия