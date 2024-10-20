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Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"

Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада" - 20.10.2024 Украина.ру

Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"

Нынешнее руководство Украины прибегает к ядерному шантажу как к последнему серьёзному аргументу. Об этом РИА "Новости" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-10-20T10:49

2024-10-20T10:49

2024-10-20T10:49

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Накануне западная пресса распространила сообщения о возможности появления на Украине "ядерного оружия" собственного производства. В частности, такие слухи со ссылкой на анонима в украинском руководстве распространял немецкий таблоид Bild*."Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада", - заверил Сальдо.Он констатировал отсутствие у разрушенной украинской экономики и науки нет даже малейших возможностей для создания ядерного оружия. При этом, заметил он, проблема ядерной безопасности в связи с политикой Киева имеется."С другой стороны, "грязную радиоактивную бомбу" там создать способны. Подобные намерения у украинских главарей были еще до начала СВО, и Россия их разоблачала. Так что нам надо оставаться начеку", - заявил Сальдо.* Организация выполняет функции иностранного агента.Ранее в новостях: Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского Также на эту тему интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь

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новости, украина, россия, херсонская область, владимир зеленский, владимир сальдо, владимир путин, bild, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, шантаж