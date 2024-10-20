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Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"
Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада" - 20.10.2024 Украина.ру
Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"
Нынешнее руководство Украины прибегает к ядерному шантажу как к последнему серьёзному аргументу. Об этом РИА "Новости" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-10-20T10:49
2024-10-20T10:49
2024-10-20T10:49
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Накануне западная пресса распространила сообщения о возможности появления на Украине "ядерного оружия" собственного производства. В частности, такие слухи со ссылкой на анонима в украинском руководстве распространял немецкий таблоид Bild*."Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада", - заверил Сальдо.Он констатировал отсутствие у разрушенной украинской экономики и науки нет даже малейших возможностей для создания ядерного оружия. При этом, заметил он, проблема ядерной безопасности в связи с политикой Киева имеется."С другой стороны, "грязную радиоактивную бомбу" там создать способны. Подобные намерения у украинских главарей были еще до начала СВО, и Россия их разоблачала. Так что нам надо оставаться начеку", - заявил Сальдо.* Организация выполняет функции иностранного агента.Ранее в новостях: Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского Также на эту тему интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, херсонская область, владимир зеленский, владимир сальдо, владимир путин, bild, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, шантаж
Новости, Украина, Россия, Херсонская область, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Bild, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, шантаж
Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"
Нынешнее руководство Украины прибегает к ядерному шантажу как к последнему серьёзному аргументу. Об этом РИА "Новости" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо