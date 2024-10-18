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Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского

Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского - 18.10.2024 Украина.ру

Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского

Заявления о том, что Украина за короткий срок может создать ядерное оружие - это опасная провокация, которая получит соответствующий ответ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 октября на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС

2024-10-18T17:30

2024-10-18T17:30

2024-10-18T17:32

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Глава государства отметил, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, действительно ли на это способен Киев в его сегодняшнем состоянии.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Европе всерьез отнеслись к ядерному шантажу Зеленского и в настоящее время западные спецслужбы пытаются узнать действительно ли Киев обладает ядерным потенциалом."Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия", - рассказал Орбан.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров согласился, что у Киева есть некоторые ядерные ресурсы."Для создания обычного ЯО у них (украинских властей. - Ред.) нет ни наработок, ни материалов, ни технологий. Что они могут - так это сделать "грязную бомбу". То есть собрать радиоактивные отходы, поместить их в какой-нибудь контейнер и сбросить его вместе с бомбой. Это лишний раз подтвердит нацистскую сущность киевского режима, который готов травить и убивать свой народ ради достижения целей, которые они поставили", - считает Джабаров.Он резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Виктории Титовой Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?.

https://ukraina.ru/20241018/1058183823.html

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, виктор орбан, нато, ядерное, ядерное оружие, шантаж