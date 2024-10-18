Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского - 18.10.2024 Украина.ру
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Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского
Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского - 18.10.2024 Украина.ру
Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского
Заявления о том, что Украина за короткий срок может создать ядерное оружие - это опасная провокация, которая получит соответствующий ответ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 октября на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС
2024-10-18T17:30
2024-10-18T17:32
новости
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ядерное
ядерное оружие
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Глава государства отметил, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, действительно ли на это способен Киев в его сегодняшнем состоянии.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Европе всерьез отнеслись к ядерному шантажу Зеленского и в настоящее время западные спецслужбы пытаются узнать действительно ли Киев обладает ядерным потенциалом."Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия", - рассказал Орбан.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров согласился, что у Киева есть некоторые ядерные ресурсы."Для создания обычного ЯО у них (украинских властей. - Ред.) нет ни наработок, ни материалов, ни технологий. Что они могут - так это сделать "грязную бомбу". То есть собрать радиоактивные отходы, поместить их в какой-нибудь контейнер и сбросить его вместе с бомбой. Это лишний раз подтвердит нацистскую сущность киевского режима, который готов травить и убивать свой народ ради достижения целей, которые они поставили", - считает Джабаров.Он резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Виктории Титовой Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виктор Орбан, НАТО, ядерное, Ядерное оружие, шантаж

Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского

17:30 18.10.2024 (обновлено: 17:32 18.10.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Заявления о том, что Украина за короткий срок может создать ядерное оружие - это опасная провокация, которая получит соответствующий ответ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 октября на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС

"Это опасная провокация, потому что <…> безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Могу сказать, что Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, действительно ли на это способен Киев в его сегодняшнем состоянии.
Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в Европе всерьез отнеслись к ядерному шантажу Зеленского и в настоящее время западные спецслужбы пытаются узнать действительно ли Киев обладает ядерным потенциалом.
"Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия", - рассказал Орбан.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
10:32
Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанЗападные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
13:36
"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружияСообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров согласился, что у Киева есть некоторые ядерные ресурсы.
"Для создания обычного ЯО у них (украинских властей. - Ред.) нет ни наработок, ни материалов, ни технологий. Что они могут - так это сделать "грязную бомбу". То есть собрать радиоактивные отходы, поместить их в какой-нибудь контейнер и сбросить его вместе с бомбой. Это лишний раз подтвердит нацистскую сущность киевского режима, который готов травить и убивать свой народ ради достижения целей, которые они поставили", - считает Джабаров.
Он резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
14:39
Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал КиеваКиевский режим не может ни создать обычное ядерное оружие (ЯО), ни вступить в НАТО, а вот на то, чтобы сделать "грязную бомбу" и сбросить ее на людей, ресурсов у него хватит. Такое заявление 18 октября сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Виктории Титовой Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?.
 
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17:30Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского
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