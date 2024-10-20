Ищенко: Клубок "Зеленский-генералы-нацисты" начинает конфликтовать и все больше запутываться
Фото: Rai1, Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Россия имеет дело с конфликтом внутри украинской элиты. Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он считает, что суть закона, который ограничивает возраст призывников в армию Украины, — это политическая игра.
Ищенко рассказал, что часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно свергнуть Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", добавил эксперт.
"Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь. Они пытались организовать против Зеленского военный мятеж разговорами "Зеленский вот-вот уволит Сырского", но у них это не получилось. Поэтому сейчас они пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения", — пояснил Ищенко.
Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", вспомнил эксперт.
Если закон, ограничивающий возраст призывников, принят — перед Зеленским возникает выбор из двух решений, обозначил Ищенко.
15 октября, 06:10Самойлов: Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим", но уже бессмысленно"Враг сейчас гадает, откуда мы будем наступать к Осколу: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни", такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал, военный политолог Алексей Самойлов
"Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Вопрос в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето.
Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает Зеленскому прочные позиции на Украине", — подробно объяснил Ищенко.
По его словам, если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели, как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана".
Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
Подробнее об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.