Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября - 18.10.2024 Украина.ру
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Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября
Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября - 18.10.2024 Украина.ру
Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября
На Украине всё громче раздаются голоса, требующие понизить мобилизационный возраст, а также призывать в армию женщин. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-10-18T13:00
2024-10-18T14:12
эксклюзив
хроники
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В украинских СМИ всё чаще стали раздаваться призывы к мобилизации молодёжи и женщин."Вы думаете, я хочу в течение трёх лет жить в… Давайте об этом поговорим — о мобилизации. Смотрите: добровольцы закончились. Люди, которые сейчас идут [в украинскую армию], они идут по необходимости. Очень много контрактников, кстати — пацанов, дядек. Есть мобилизованные, "бусифицированные", как говорят. Как-то войско пополняется. Но этого недостаточно. Просто нам нужно осознать, что если к этой войне, к победе в этой войне не будут привлечены все граждане Украины, включительно с женщинами и даже с пенсионерами, то мы её не выиграем. Украина перестанет существовать как независимое унитарное государство", — заявил, в частности, военнослужащий ВСУ Александр Матяш в интервью украинским СМИ.Практически одновременно бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также заявил о необходимости мобилизации женщин."Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путём призыва украинских женщин", — отметил Залужный 17 октября в Королевском институте международных отношений.До этого же представители Офиса президента признали, что Запад давит на Украину, вынуждая понизить мобилизационный возраст."Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на... Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнёров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 19 лет. ...Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", — сообщил 15 октября советник ОП Сергей Лещенко.До этого о том, что Запад давит на Украину, требуя мобилизации молодёжи, сообщали народные депутаты из "Европейской солидарности" и "Голоса"."Во всём мире нет такого, что люди с 18–20 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены. Они говорят: "Смотрите, вам даем вооружение, вы там говорите, у вас нет людей. А как это у вас до 25 лет не призывают. Это как вообще?" Мне сложно ответить, ведь я не знаю, почему", — заявил нардеп от "Голоса" Роман Костенко в интервью СМИ.Он также заявил, что дискуссии о снижении возраста мобилизации продолжаются непублично, но официально об этом не говорят."Мы должны быть реалистами. У нас не хватает людей. У нас не хватает людей именно молодых... Моя позиция такова: пусть не с 18 — с 20 лет мы должны мобилизовать, комплектовать и сражаться вместе за нашу страну", — пояснял Костенко.По его словам, если молодёжь не хочет защищать свою страну, то она уже "потерянное поколение".О том, что Запад давит на Украину, требуя снизить мобилизационный возраст, говорила и нардеп от "ЕС" Мария Ионова."Они (западные партнёры. — Ред.) настаивают на изменении [законодательства] и снижении возраста мобилизации", — призналась Ионова.Она заявила, что кампания по мобилизации на Украине провалена.При этом среди населения эти заявления вызывают если не панику, то беспокойство. Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой, выступая в Верховной раде, указывал: многие украинцы стараются вывезти своих сыновей из страны до того, как те достигнут совершеннолетия. Таким образом, в старших классах ощущается дефицит учеников.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на Горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 29 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 3 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки Вооружённые силы Украины продолжили атаки на ДНР. К полудню ВСУ выпустили БПЛА-камикадзе по Горловке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 55 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 6; Таврийск — 6; Новые Лагеря — 3; Корсунка — 5; Райское — 4; Днепряны — 7", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны. В результате обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке был разрушен частный жилой дом, поврежден газопровод, оборваны проводов ЛЭП.Утром 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Журавлёвка, Красный Хутор, Репное и хутору Церковный выпущены 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 3 БПЛА. В городской больнице № 2 г. Белгорода скончался мужчина, получивший тяжёлое ранение 12 октября в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка. Вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника в хуторе Церковный повреждены один частный дом и легковой автомобиль", — писал губернатор.В Борисовском районе по селу Богун-Городок произведён один обстрел ствольной артиллерией, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждены одно домовладение, припаркованный автомобиль и линия газоснабжения."В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Доброполье, а также сёлам Безымено и Козинка выпущены 18 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и два БПЛА. В посёлке Доброполье в результате атаки беспилотника сгорел двухквартирный дом", — сообщал Гладков.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Графовка и Поповка выпущены 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и 6 беспилотников. Последствий нет.В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Муром и Новая Таволжанка выпущены 5 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников. Повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль и дорожное полотно.С полуночи губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале четырежды предупреждал земляков о ракетной опасности."Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" — сообщил он также в 10:41.В самой области идут бои с вторгшимися подразделениями ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О целях российского наступления на 2025 год — в интервью Александра Чаленко с ополченцем первой волны под позывным "Оцелот" "Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей".
https://ukraina.ru/20241018/1058181807.html
https://ukraina.ru/20241017/1058175208.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября

13:00 18.10.2024 (обновлено: 14:12 18.10.2024)
 
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegramтреннинг (вишкіл) 3-й ошбр
треннинг (вишкіл) 3-й ошбр - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине всё громче раздаются голоса, требующие понизить мобилизационный возраст, а также призывать в армию женщин. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В украинских СМИ всё чаще стали раздаваться призывы к мобилизации молодёжи и женщин.
"Вы думаете, я хочу в течение трёх лет жить в… Давайте об этом поговорим — о мобилизации. Смотрите: добровольцы закончились. Люди, которые сейчас идут [в украинскую армию], они идут по необходимости. Очень много контрактников, кстати — пацанов, дядек. Есть мобилизованные, "бусифицированные", как говорят. Как-то войско пополняется. Но этого недостаточно. Просто нам нужно осознать, что если к этой войне, к победе в этой войне не будут привлечены все граждане Украины, включительно с женщинами и даже с пенсионерами, то мы её не выиграем. Украина перестанет существовать как независимое унитарное государство", — заявил, в частности, военнослужащий ВСУ Александр Матяш в интервью украинским СМИ.
Практически одновременно бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также заявил о необходимости мобилизации женщин.
"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путём призыва украинских женщин", — отметил Залужный 17 октября в Королевском институте международных отношений.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2024
09:20
Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октябряВласти Украины отрицают работу над ядерным оружием, но украинские чиновники заявили, что оно может появиться у страны в течение недель
До этого же представители Офиса президента признали, что Запад давит на Украину, вынуждая понизить мобилизационный возраст.
"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на... Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнёров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 19 лет. ...Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", — сообщил 15 октября советник ОП Сергей Лещенко.
До этого о том, что Запад давит на Украину, требуя мобилизации молодёжи, сообщали народные депутаты из "Европейской солидарности" и "Голоса".
"Во всём мире нет такого, что люди с 18–20 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены. Они говорят: "Смотрите, вам даем вооружение, вы там говорите, у вас нет людей. А как это у вас до 25 лет не призывают. Это как вообще?" Мне сложно ответить, ведь я не знаю, почему", — заявил нардеп от "Голоса" Роман Костенко в интервью СМИ.
Он также заявил, что дискуссии о снижении возраста мобилизации продолжаются непублично, но официально об этом не говорят.

"Мы должны быть реалистами. У нас не хватает людей. У нас не хватает людей именно молодых... Моя позиция такова: пусть не с 18 — с 20 лет мы должны мобилизовать, комплектовать и сражаться вместе за нашу страну", — пояснял Костенко.
По его словам, если молодёжь не хочет защищать свою страну, то она уже "потерянное поколение".
О том, что Запад давит на Украину, требуя снизить мобилизационный возраст, говорила и нардеп от "ЕС" Мария Ионова.
"Они (западные партнёры. — Ред.) настаивают на изменении [законодательства] и снижении возраста мобилизации", — призналась Ионова.
Она заявила, что кампания по мобилизации на Украине провалена.
При этом среди населения эти заявления вызывают если не панику, то беспокойство. Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой, выступая в Верховной раде, указывал: многие украинцы стараются вывезти своих сыновей из страны до того, как те достигнут совершеннолетия. Таким образом, в старших классах ощущается дефицит учеников.
Владимир Зеленский в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 18:00
Зеленский поставил Трампа перед выбором и рассказал о ракетах. Итоги 17 октября на УкраинеВладимир Зеленский рассказал о том, перед каким выбором поставил кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также рассказал о ракетах, которые разместят на Украине. СМИ сообщили о скором появлении у Украины ядерного оружия
Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.
На Донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на Горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 29 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели одного и ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 3 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки Вооружённые силы Украины продолжили атаки на ДНР. К полудню ВСУ выпустили БПЛА-камикадзе по Горловке.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 55 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 6; Таврийск — 6; Новые Лагеря — 3; Корсунка — 5; Райское — 4; Днепряны — 7", — отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны. В результате обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке был разрушен частный жилой дом, поврежден газопровод, оборваны проводов ЛЭП.
захватчики Архангело-Михайловского собора в Черкассах - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 13:00
Захват кафедрального собора в Черкассах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 октябряНационалисты при помощи полиции и местных властей захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор каноничной Украинской православной церкви в Черкассах, в храме стреляли. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Журавлёвка, Красный Хутор, Репное и хутору Церковный выпущены 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 3 БПЛА. В городской больнице № 2 г. Белгорода скончался мужчина, получивший тяжёлое ранение 12 октября в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка. Вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника в хуторе Церковный повреждены один частный дом и легковой автомобиль", — писал губернатор.
В Борисовском районе по селу Богун-Городок произведён один обстрел ствольной артиллерией, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждены одно домовладение, припаркованный автомобиль и линия газоснабжения.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Доброполье, а также сёлам Безымено и Козинка выпущены 18 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и два БПЛА. В посёлке Доброполье в результате атаки беспилотника сгорел двухквартирный дом", — сообщал Гладков.
В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Графовка и Поповка выпущены 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и 6 беспилотников. Последствий нет.
В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Муром и Новая Таволжанка выпущены 5 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников. Повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль и дорожное полотно.
БПЛА Рубака - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 09:14
Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октябряПод Москвой убили полковника армейского спецназа. Канал CNN показал запуск украинских дальнобойных беспилотников по территории России
С полуночи губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале четырежды предупреждал земляков о ракетной опасности.
"Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" — сообщил он также в 10:41.
В самой области идут бои с вторгшимися подразделениями ВСУ.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О целях российского наступления на 2025 год — в интервью Александра Чаленко с ополченцем первой волны под позывным "Оцелот" "Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей".
 
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14:05Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам
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13:35Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС
13:32Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская
13:00Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября
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