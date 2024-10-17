"Только два варианта": Зеленский рассказал Трампу, что может спасти Украину - 17.10.2024 Украина.ру
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"Только два варианта": Зеленский рассказал Трампу, что может спасти Украину
"Только два варианта": Зеленский рассказал Трампу, что может спасти Украину - 17.10.2024 Украина.ру
"Только два варианта": Зеленский рассказал Трампу, что может спасти Украину
Наличие ядерного оружия или членство в НАТО – только это может помочь Украине в её нынешней ситуации. Об этом 17 октября в Брюсселе заявил Владимир Зеленский, рассказывая о своей беседе с Дональдом Трампом
2024-10-17T16:53
2024-10-17T16:53
новости
украина
брюссель
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дональд трамп
владимир зеленский
нато
ядерное оружие
сво
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В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трампом. По его словам, обсуждали ситуацию на Украине и спасительные варианты для нынешнего руководства страны.Зеленский припомнил Будапештский меморандум, отметив, что закреплённые в нём договорённости оказались недейственными. Он назвал Украину начала 90-х годов великой державой и единственной в мире страной, которая отдала ядерное оружие. "Получается у нас так, и в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас так. Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не в войне, страны НАТО не воюют, в стране НАТО люди все живы - слава богу. Поэтому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие", - сказал Зеленский.При этом он выразил уверенность в том, что Трамп его услышал и согласился с доводами собеседника.Вывод ядерного оружия с Украины был завершён в июне 1996 года, а из Белоруссии – в ноябре того же года. Отказ от ядерного оружия политики постсоветских республик обосновали также невозможностью содержать такие дорогие и опасные вооружения. Запад оказал этим республикам гуманитарную помощь, а Россия установила специальные цены на свои энергоносители и другие преференции во взаимной торговле.Ранее на эту тему: "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО
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новости, украина, брюссель, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ядерное оружие, сво
Новости, Украина, Брюссель, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Ядерное оружие, СВО

"Только два варианта": Зеленский рассказал Трампу, что может спасти Украину

16:53 17.10.2024
 
Зеленский и Трамп
Зеленский и Трамп
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Наличие ядерного оружия или членство в НАТО – только это может помочь Украине в её нынешней ситуации. Об этом 17 октября в Брюсселе заявил Владимир Зеленский, рассказывая о своей беседе с Дональдом Трампом
В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трампом. По его словам, обсуждали ситуацию на Украине и спасительные варианты для нынешнего руководства страны.
Зеленский припомнил Будапештский меморандум, отметив, что закреплённые в нём договорённости оказались недейственными. Он назвал Украину начала 90-х годов великой державой и единственной в мире страной, которая отдала ядерное оружие.
"Получается у нас так, и в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас так. Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не в войне, страны НАТО не воюют, в стране НАТО люди все живы - слава богу. Поэтому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие", - сказал Зеленский.
При этом он выразил уверенность в том, что Трамп его услышал и согласился с доводами собеседника.

"Он сказал: "У вас справедливые доводы". Мне кажется, это важно", – уточнил Зеленский.

Вывод ядерного оружия с Украины был завершён в июне 1996 года, а из Белоруссии – в ноябре того же года. Отказ от ядерного оружия политики постсоветских республик обосновали также невозможностью содержать такие дорогие и опасные вооружения. Запад оказал этим республикам гуманитарную помощь, а Россия установила специальные цены на свои энергоносители и другие преференции во взаимной торговле.
Ранее на эту тему: "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО
 
НовостиУкраинаБрюссельСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЯдерное оружиеСВО
 
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