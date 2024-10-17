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Захват кафедрального собора в Черкассах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 октября

Захват кафедрального собора в Черкассах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 октября - 17.10.2024 Украина.ру

Захват кафедрального собора в Черкассах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 октября

Националисты при помощи полиции и местных властей захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор каноничной Украинской православной церкви в Черкассах, в храме стреляли. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-17T13:00

2024-10-17T13:00

2024-10-17T13:48

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"азов"

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Атаки на православный храм в Черкассах в своём телеграм-канале описывал народный депутат Украины Артём Дмитрук."Сегодня около 3 часов ночи фашисты Зеленского захватили Михайловский кафедральный собор УПЦ в Черкассах. Было также захвачено епархиальное управление и другие помещения на церковной территории. В захвате участвовали около 100 "воинов". Они применили силу к прихожанам, отбирали у них телефоны, сорвали камеры видеонаблюдения. Полиция активно участвовала в захвате, помогала бандитам попасть на церковную территорию, блокировала проход прихожанам. Фашисты также взламывали двери, выбили окна, обворовали рабочий кабинет Черкасского митрополита Феодосия. Владыка – один из самых ярких и активных среди иерархов Церкви, он давно стал личным врагом Зеленского", - писал Дмитрук в 08:02.Позднее он сообщил, что православным удалось отбить храм. При этом Дмитрук назвал одного из захватчиков."Удалось установить одного из участников захвата собора в Черкассах. Им оказался капеллан "ПЦУ" ("Православная церковь Украины" - раскольничья структура, созданная властями Украины, США и Константинопольским патриархатом. - Ред.) Назарий Засанский. Год назад он захватывал Черкасский монастырь Рождества Богородицы. Тогда "воины" "Азова"* (запрещённая в РФ организация. - Ред.) избивали женщин, священников и стариков, выбрасывали иконы, Библию, другую утварь. Сейчас эта особь в балаклаве лазит по церковной территории, скачет возле храма и носит колонки своим побратимам", - отмечал Дмитрук.Он также заявил, что во время того, как православные освобождали свой храм, сторонники украинских властей открыли стрельбу. Помимо этого, сторонники властей обворовали православных."Сторонники "ПЦУ" - преданные последователи Зеленского, находясь в соборе, украли: $60 тыс. и 80 тыс. грн (около 188,5 тыс. руб. - Ред.), которые собирали прихожане на колокол и реставрацию храма; две архиерейские панагии с частицами мощей, кресты, церковную утварь; книги, литературу; иконы; полностью обчистили архиерейскую спальню вместе с одеждой; еду, варенье, закрутки на зиму", - отмечал нардеп.Однако сторонники властей Украины решили продолжить попытки захватить храм. Так, к захвату храма призвал член связанного с "Азовом"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) "Национального корпуса" Владимир Петько. Он призвал националистов собираться к храму, чтобы взять тот под свой контроль. При этом настоящих владельцев храма — православную общину — Петько назвал "захватчиками". На стороне властей выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он также призвал сторонников идти к собору.В конечном итоге националисты, сторонники "ПЦУ" и полицейские ворвались на территорию собору и после ожесточённых боёв с православными завладели храмом. При этом митрополита Феодосия атаковали при помощи перцового баллончика. Также захватчики избивали пожилых людей до бессознательного состояния."Михайловский собор УПЦ в Черкассах захвачен", - сообщил в 11:23 нардеп Дмитрук.Он также опубликовал видео последней молитвы православных у своего храма.Обстрелы и налётыУтром 17 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области", - указывалось в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 23 удара.Все удары ВСУ осуществили на Горловском направлении, выпустив всего 64 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении четырёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 октября по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) - по ул. Полухина ранен мужчина 1961 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 64 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 64 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Рубановка — 11; Новая Каховка — 30; Днепряны — 3; Тополевка — 5; Райское — 3; Обрывка — 4; Масловка — 6; Песчаное — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны."Вчера вследствие варварского обстрела украинских террористов в селе Раденск Алешкинского МО погиб местный житель — мужчина 1979 года рождения", - написал в своём телеграм-канале днём 17 октября губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, наиболее интенсивно украинские военные обстреливали Новую Каховку, выпустив 30 снарядов. Мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, были эвакуированы в пункты временного размещения.Утром 17 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Журавлевка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Нечаевка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори, хутор Церковный подверглись 3 обстрелам с помощью 18 боеприпасов и атакам 6 беспилотников, из которых 2 сбиты системой ПВО. Повреждены два частных дома, автобус и два автомобиля. В селе Красный Октябрь в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА сгорело 15 единиц техники", - писал губернатор.В Борисовском районе по сёлам Грузское и Цаповка, хутору Казачье-Рудченское выпущено 6 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО, и 6 боеприпасов в ходе одного обстрела. Повреждён инфраструктурный объект связи.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО был сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет."В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. В селе Тишанка в результате атаки дрона-камикадзе административное здание получило значительные повреждения", - писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник. Без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Вязовое, Графовка, Поповка и Староселье выпущены 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 3 беспилотника, один из которых был сбит. Повреждён социальный объект."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Новая Таволжанка и Середа, а также хутору Панков выпущены 26 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и один беспилотник, который был сбит. За прошедший день ранены 6 мирных жителей. Мужчина, получивший ранение при взрыве мины "колокольчик", с состоянием средней степени тяжести госпитализирован в областную клиническую больницу. Остальные пострадавшие, получив медицинскую помощь, были отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 22 МКД, газовая труба, 20 частных домов, здание Почты России, административное и производственное здания, три социальных и два коммерческих объекта и 77 автомобилей", - указывалось в публикации.Днём 17 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил земляков о ракетной опасности. Позднее он сообщил об отбое ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои с вторгшимися подразделениями ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, чему научилась армия России во время СВО, — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО".

https://ukraina.ru/20241017/1058155511.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, черкассы, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, упц, "азов"