Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника - 17.10.2024 Украина.ру
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Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника
Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника - 17.10.2024 Украина.ру
Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника
Уголовное дело в отношении гражданина Грузии направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ
2024-10-17T12:06
2024-10-17T12:06
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грузия
генпрокуратура
верховный суд
всу
иностранные наемники
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"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что Бурдули как наёмник на украинской стороне в период с марта 2022 года по август 2024 года принимал участие в боевых действиях."За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 млн рублей", - констатировали в Генпрокуратуре России.Бурдули объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Накануне прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по той же части той же статьи, что и грузинский наёмник.Ранее в новостях: Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах Также на эту тему: СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области
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новости, россия, донецкая народная республика, грузия, генпрокуратура, верховный суд, всу, иностранные наемники, бывший ссср, сво, криминал, днр, новые регионы, прокуратура
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, генпрокуратура, Верховный Суд, ВСУ, иностранные наемники, бывший СССР, СВО, криминал, ДНР, Новые регионы, Прокуратура

Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника

12:06 17.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Уголовное дело в отношении гражданина Грузии направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что Бурдули как наёмник на украинской стороне в период с марта 2022 года по август 2024 года принимал участие в боевых действиях.
"За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 млн рублей", - констатировали в Генпрокуратуре России.
Бурдули объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по той же части той же статьи, что и грузинский наёмник.
Ранее в новостях: Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах
Также на эту тему: СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области
 
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