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Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника

Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника - 17.10.2024 Украина.ру

Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника

Уголовное дело в отношении гражданина Грузии направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ

2024-10-17T12:06

2024-10-17T12:06

2024-10-17T12:06

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"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что Бурдули как наёмник на украинской стороне в период с марта 2022 года по август 2024 года принимал участие в боевых действиях."За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 млн рублей", - констатировали в Генпрокуратуре России.Бурдули объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Накануне прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по той же части той же статьи, что и грузинский наёмник.Ранее в новостях: Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах Также на эту тему: СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области

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новости, россия, донецкая народная республика, грузия, генпрокуратура, верховный суд, всу, иностранные наемники, бывший ссср, сво, криминал, днр, новые регионы, прокуратура