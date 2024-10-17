Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах - 17.10.2024 Украина.ру
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Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах
Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах - 17.10.2024 Украина.ру
Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах
Действующие военнослужащие стран НАТО воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
2024-10-17T09:34
2024-10-17T09:35
новости
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запад
нато
вооруженные силы украины
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"По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", - сказал он.Ганчев отметил, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран НАТО, но основная часть - это французы, немцы и поляки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, харьковская область, запад, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Харьковская область, Запад, НАТО, Вооруженные силы Украины

Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах

09:34 17.10.2024 (обновлено: 09:35 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
Действующие военнослужащие стран НАТО воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
"По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", - сказал он.
Ганчев отметил, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран НАТО, но основная часть - это французы, немцы и поляки.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаХарьковская областьЗападНАТОВооруженные силы Украины
 
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