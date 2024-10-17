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Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах

Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах - 17.10.2024 Украина.ру

Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах

Действующие военнослужащие стран НАТО воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости

2024-10-17T09:34

2024-10-17T09:34

2024-10-17T09:35

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"По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", - сказал он.Ганчев отметил, что в рядах ВСУ появлялись граждане уже всех стран НАТО, но основная часть - это французы, немцы и поляки.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьковская область, запад, нато, вооруженные силы украины