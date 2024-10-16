https://ukraina.ru/20241016/1058136035.html

Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"

Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы" - 16.10.2024 Украина.ру

Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"

Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)

2024-10-16T14:27

2024-10-16T14:27

2024-10-16T15:46

новости

украина

россия

европа

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада

нато

план

победа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058025338_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_185c48325d9a7b713bd5c0ba29e8b8a5.jpg

В материале АР утверждается, что Зеленский "дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений" его "плана победы". Однако при этом не уточняется, что именно будет предпринимать киевский режим, если в указанный срок его требования не будут выполнены.Журналисты Associated Press уточнили, что украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.В среду, когда Зеленский представлял свой "победный план" в Верховной Раде, он отметил, что якобы союзники отнеслись к этому документу "очень практично, внимательно", и команды сейчас обсуждают детали. У АР другая информация: пока ни одна страна этот план "публично не одобрила".Отдельные эксперты уже успели сравнить ультиматум Зеленского с классическим требованием террористов. Специалисты напомнили, что когда-то российский президент Владимир Путин призывал не договариваться с такими людьми и обещал "мы и в сортире их замочим".В среду, 16 октября, Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года".Пункты плана Зеленского:Еще по теме: Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241009/1057978756.html

https://ukraina.ru/20241007/1057924992.html

https://ukraina.ru/20241016/1058130349.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, нато, план, победа