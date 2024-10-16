Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"
14:27 16.10.2024 (обновлено: 15:46 16.10.2024)
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)
В материале АР утверждается, что Зеленский "дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений" его "плана победы". Однако при этом не уточняется, что именно будет предпринимать киевский режим, если в указанный срок его требования не будут выполнены.
Журналисты Associated Press уточнили, что украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
9 октября, 13:00Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов БайденаЗаседание по Украине в формате Рамштайн, которое было назначено на 12 октября, перенесено из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона
В среду, когда Зеленский представлял свой "победный план" в Верховной Раде, он отметил, что якобы союзники отнеслись к этому документу "очень практично, внимательно", и команды сейчас обсуждают детали. У АР другая информация: пока ни одна страна этот план "публично не одобрила".
"Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план. Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план", - говорится в сообщении агентства.
Отдельные эксперты уже успели сравнить ультиматум Зеленского с классическим требованием террористов. Специалисты напомнили, что когда-то российский президент Владимир Путин призывал не договариваться с такими людьми и обещал "мы и в сортире их замочим".
В среду, 16 октября, Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года".
Пункты плана Зеленского:
- 1Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.1
- 2Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.2
- 3Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".3
- 4Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.4
- 5После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
12:45Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
*Признан в РФ террористом и экстремистом.