Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет - 16.10.2024 Украина.ру
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Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет
Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет - 16.10.2024 Украина.ру
Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет
Украина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
2024-10-16T13:10
2024-10-16T13:23
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верховная рада
план
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Однако он выразил уверенность, что разработанный им "план победы" позволит Украине выйти победителем из этой ситуации. И вот что именно Зеленский включил в "победный перечень":Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима."Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил Зеленский.Уже известно, что украинские парламентарии не лучшим образом отреагировали на услышанное. Вот, в частности, как оценил идеи Зеленского депутат Рады Алексей Гончаренко*."План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.Еще по теме: Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20241016/1058130579.html
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Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада, план, победа

Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет

13:10 16.10.2024 (обновлено: 13:23 16.10.2024)
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
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Украина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
"Украина воюет с тремя странами - Россией, Ираном и Северной Кореей", - сказал Зеленский.
Однако он выразил уверенность, что разработанный им "план победы" позволит Украине выйти победителем из этой ситуации. И вот что именно Зеленский включил в "победный перечень":
  1. 1
    Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.1
  2. 2
    Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.2
  3. 3
    Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".3
  4. 4
    Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.4
  5. 5
    После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.5
Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил Зеленский.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
12:56
Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинцаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября в разговоре с журналистами отметил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского по сути является стратегией США о войне с Россией до последнего украинца
Уже известно, что украинские парламентарии не лучшим образом отреагировали на услышанное. Вот, в частности, как оценил идеи Зеленского депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.
12:45
Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
Еще по теме: Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВладимир ПутинНАТОВерховная Радапланпобеда
 
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