https://ukraina.ru/20241016/1058132230.html

Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет

Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет - 16.10.2024 Украина.ру

Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет

Украина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде

2024-10-16T13:10

2024-10-16T13:10

2024-10-16T13:23

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Однако он выразил уверенность, что разработанный им "план победы" позволит Украине выйти победителем из этой ситуации. И вот что именно Зеленский включил в "победный перечень":Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима."Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил Зеленский.Уже известно, что украинские парламентарии не лучшим образом отреагировали на услышанное. Вот, в частности, как оценил идеи Зеленского депутат Рады Алексей Гончаренко*."План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.Еще по теме: Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241016/1058130579.html

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин, нато, верховная рада, план, победа