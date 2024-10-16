Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный совет
13:10 16.10.2024 (обновлено: 13:23 16.10.2024)
Зеленский возмущается
Украина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
"Украина воюет с тремя странами - Россией, Ираном и Северной Кореей", - сказал Зеленский.
Однако он выразил уверенность, что разработанный им "план победы" позволит Украине выйти победителем из этой ситуации. И вот что именно Зеленский включил в "победный перечень":
- 1Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.1
- 2Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.2
- 3Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".3
- 4Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.4
- 5После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.5
Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил Зеленский.
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Уже известно, что украинские парламентарии не лучшим образом отреагировали на услышанное. Вот, в частности, как оценил идеи Зеленского депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.