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Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области - 10.10.2024 Украина.ру
Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
МВД России объявило в розыск экс-футболиста "Локомотива" и "Анжи" Александра Алиева, который призывал убивать мирное население в Курской области.
2024-10-10T11:29
2024-10-10T11:29
2024-10-10T11:29
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Переехавший на Украину бывший футболист московского "Локомотива" и махачкалинской "Анжи" Александр Алиев находится в российском розыске за публичные призывы убивать мирное население в Курской области. Его обращение к военнослужащим ВСУ получило широкий общественный резонанс и не осталось без внимания правоохранителей. Теперь Алиев находится в розыскной базе данных МВД РФ.СК РФ проводит расследование по уголовному делу, в основе которого призывы Алиева к убийствам граждан России. Эти деяния квалифицированы ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).Ранее сообщалось, что Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Футболист играл в российских и украинских клубах. Его родители проживали в Курске. Мать футболиста сперва не поверила в способность сына сделать призывы к убийствам мирных жителей Курщины.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Ранее на эту тему: "Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения Тем временем СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
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Новости, Россия, Курская область, Украина, МВД, СК РФ, криминал, мирные жители, терроризм, ВСУ, КТО
Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
МВД России объявило в розыск экс-футболиста "Локомотива" и "Анжи" Александра Алиева, который призывал убивать мирное население в Курской области.
Переехавший на Украину бывший футболист московского "Локомотива" и махачкалинской "Анжи" Александр Алиев находится в российском розыске за публичные призывы убивать мирное население в Курской области. Его обращение к военнослужащим ВСУ получило широкий общественный резонанс и не осталось без внимания правоохранителей. Теперь Алиев находится в розыскной базе данных МВД РФ.
СК
РФ проводит расследование по уголовному делу, в основе которого призывы Алиева к убийствам граждан России. Эти деяния квалифицированы ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Ранее сообщалось, что Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Футболист играл в российских и украинских клубах. Его родители проживали в Курске
. Мать футболиста сперва не поверила в способность сына сделать призывы к убийствам мирных жителей Курщины.
Украинские войска атаковали Курскую область
утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.