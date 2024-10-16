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Подожгла вышку сотовой связи с помощью наркозависимых: задержана жительница Самарской области

Подожгла вышку сотовой связи с помощью наркозависимых: задержана жительница Самарской области - 16.10.2024 Украина.ру

Подожгла вышку сотовой связи с помощью наркозависимых: задержана жительница Самарской области

Силовики задержали жительницу Самарской области, которая подожгла вышку сотовой связи по заданию спецслужб Украины. Об этом 16 октября сообщила пресс-службу регионального управления ФСБ России

2024-10-16T11:27

2024-10-16T11:27

2024-10-16T11:27

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По информации ведомства, женщина установила контакт с представителем украинской стороны через мессенджер и по его заданию организовала поджог вышки сотовой связи. К совершению этого преступления она привлекла еще несколько жителей региона из числа наркозависимых. За это злоумышленница получила от "заказчика" денежные средства.Также следствию известно, что женщина готовилась к еще одному поджогу, в этот раз релейного шкафа в районе железнодорожной станции, расположенной в Самаре.Уточняется, что в отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Террористический акт", предусматривающей наказание до 20 лет тюрьмы.Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, совершивших преступления против своей страны. По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние недели был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам.Так, пару дней назад суд приговорил жителя Севастополя, завербованного в 2022 году Службой безопасности Украины, к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта.Следствию удалось доказать, что мужчина по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал ее представителю сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил России.Кроме того, севастополец планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.Еще чуть раньше жителя Сыктывкара приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж и госизмену: он присягнул Украине и собирался совершить в России диверсии по заданию украинского куратора, а потом уйти в ВСУ.А автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.В начале октября Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, россия, украина, фсб, сбу, поджог