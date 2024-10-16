Подожгла вышку сотовой связи с помощью наркозависимых: задержана жительница Самарской области
Фото: © Flickr / V. Benakis, пожар, женщина
Силовики задержали жительницу Самарской области, которая подожгла вышку сотовой связи по заданию спецслужб Украины. Об этом 16 октября сообщила пресс-службу регионального управления ФСБ России
По информации ведомства, женщина установила контакт с представителем украинской стороны через мессенджер и по его заданию организовала поджог вышки сотовой связи. К совершению этого преступления она привлекла еще несколько жителей региона из числа наркозависимых. За это злоумышленница получила от "заказчика" денежные средства.
Также следствию известно, что женщина готовилась к еще одному поджогу, в этот раз релейного шкафа в районе железнодорожной станции, расположенной в Самаре.
Уточняется, что в отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Террористический акт", предусматривающей наказание до 20 лет тюрьмы.
Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, совершивших преступления против своей страны. По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние недели был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам.
Так, пару дней назад суд приговорил жителя Севастополя, завербованного в 2022 году Службой безопасности Украины, к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта.
Следствию удалось доказать, что мужчина по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал ее представителю сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил России.
Кроме того, севастополец планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.
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Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.
В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.