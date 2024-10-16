https://ukraina.ru/20241016/1058102755.html

С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют

С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют - 16.10.2024 Украина.ру

С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют

В украинском экспертном сообществе задумались над вопросом, с кем на самом деле ведёт войну "зелёная" власть, думают и над тем, по какой причине усиливает отлов людей ТЦК и какой была бы Украина, если бы западные партнеры потратили сотни миллиардов долларов не на войну, а на мирное развитие страны.

2024-10-16T06:11

2024-10-16T06:11

2024-10-16T06:11

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мобилизация

уклонисты

нато

владимир зеленский

алексей кущ

татьяна монтян

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Обсуждают продолжающиеся рейды ТЦК по концертным залам, ресторанам, ночным клубам и торговым центрам украинских городов. Если до сих пор "паковали" людей на улицах, то теперь потенциальных бойцов ВСУ отлавливают даже на рынках и автозаправках.Украинское издание "Страна" приводит объяснение новшеств от депутата Верховной Рады Александра Федиенко, возмущённого тем, что "люди не выполняют свою конституционную обязанность и не идут воевать". Нардеп поясняет массовые облавы тем, что граждане не обновляют свои учётные данные — таких "необновленцев", по данным нардепа, в стране более шести миллионов.Сами авторы "Страны" объясняют облавы ТЦК замедлением темпов мобилизации и желанием властей "подправить" сложившееся в обществе мнение о несправедливом подходе при мобилизации.Однако, как считает близкий к Минобороны Украины источник издания, эффект рейдов будет минимальным или даже отрицательным."Картины "бусификации" на концерте "Океана Эльзы" вряд ли будут способствовать поднятию боевого духа в обществе. Скорее усилят чувство страха перед будущим, ощущение полной беззащитности, побудит еще тысячи мужчин залечь на дно, либо попытаться уехать из страны", - приводит "Страна" слова источника.Нам представляется, что самый верный вывод из происходящего сделала живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян,"В Салорейхе снова массовое паковалово: в Киеве устроили облаву на концерте "Океана Эльзы" а также в ресторанах "Гудвайн" и "Авалон", во Львове, в Ровно и Хмельницком "штормят" торговые центры, в Днепропетровске и Харькове провели облаву в ресторанах.Облавы эти в известном смысле образцово-показательные. Призваны они в первую очередь показать, что "неприкасаемых нет" и унять возмущение, которое испытывают бойцы ВСУ и их семьи: мол, почему пока одни воюют, другие ходят по ресторанам и концертам?Однако лично мне видится в этом совершенно иной сигнал: украинцы массово не хотят воевать, и заставить их делать это можно только силой. То есть, нынешняя война - вовсе не война украинского народа против внешнего врага, а война зелебобиков и стоящих за ними "западных партнёров" в том числе и против самого украинского народа, который банально утилизируют в кровавой мясорубке", - написала Монтян в своём телеграм-канале.Настроения в войсках упаднические, счёт тех, кто самовольно оставляет часть, идёт на десятки тысяч по стране, заявил в эфире канала "Киев24" служащий в ВСУ украинский журналист Павел Казарин. По его словам, военные сейчас поставлены в такие условия, что им никто не может гарантировать даже ротацию с "нуля" в тыл, не то что демобилизацию.Такое положение сложилось из-за нехватки людей. Почему так? По мнению Казарина, причина в том, что украинское общество весной и летом 2022 года считало, что "война касается каждого", тогда многие шли в ВСУ, но теперь "люди привыкли к тому, что есть где-то война, с ней можно жить рядом и не пересекаться".На Западе тем временем размышляют над ошибками в украинском проекте. Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politiko заявил, что, по его мнению, если бы альянс лучше вооружил Киев после 2014 года, то - "мы могли бы предотвратить вторжение России" (так он называет СВО — Ред.).На Украине этот экскурс в альтернативную историю не все оценили. Если бы Запад после 2014 года потратил на мирное развитие Украины столько же денег, сколько потратил на войну — порядка 200 млрд долларов — то Украина обладала бы сейчас экономикой, генерирующей такой финансовый поток, что страна могла бы самостоятельно развивать свой сектор обороны, считает украинский экономист Алексей Кущ."Поэтому Столтенбергу посоветовал бы — лучше инвестируйте в мир, в мирную экономику, и тогда вообще никаких войн не будет, вместо того, чтобы думать, что надо было давать больше оружия", - сказал экономист в эфире канала UKRLIF.TV.Он добавил, что войны выигрывают экономические потенциалы, о чём писал еще Клаузевиц. Если слабую экономику накачивать оружием, толку никакого не будет.Комментируя слова Зеленского о том, что первый пункт его пресловутого "плана победы" - это приглашение Украины в НАТО, Кущ предположил, что это политика выставления максимальных целей перед некоей "точкой торгов", то есть перед переговорами. А будут ли они? По мнению эксперта, очень много в данном случае зависит от выборов в США - "может быть такой результат выборов, при котором уже в декабре придётся вести конкретные переговоры о мирном урегулировании".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире"

https://ukraina.ru/20241014/1058066414.html

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Сергей Зуев

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