С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют - 16.10.2024 Украина.ру
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С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют
С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют - 16.10.2024 Украина.ру
С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют
В украинском экспертном сообществе задумались над вопросом, с кем на самом деле ведёт войну "зелёная" власть, думают и над тем, по какой причине усиливает отлов людей ТЦК и какой была бы Украина, если бы западные партнеры потратили сотни миллиардов долларов не на войну, а на мирное развитие страны.
2024-10-16T06:11
2024-10-16T06:11
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
уклонисты
нато
владимир зеленский
алексей кущ
татьяна монтян
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Обсуждают продолжающиеся рейды ТЦК по концертным залам, ресторанам, ночным клубам и торговым центрам украинских городов. Если до сих пор "паковали" людей на улицах, то теперь потенциальных бойцов ВСУ отлавливают даже на рынках и автозаправках.Украинское издание "Страна" приводит объяснение новшеств от депутата Верховной Рады Александра Федиенко, возмущённого тем, что "люди не выполняют свою конституционную обязанность и не идут воевать". Нардеп поясняет массовые облавы тем, что граждане не обновляют свои учётные данные — таких "необновленцев", по данным нардепа, в стране более шести миллионов.Сами авторы "Страны" объясняют облавы ТЦК замедлением темпов мобилизации и желанием властей "подправить" сложившееся в обществе мнение о несправедливом подходе при мобилизации.Однако, как считает близкий к Минобороны Украины источник издания, эффект рейдов будет минимальным или даже отрицательным."Картины "бусификации" на концерте "Океана Эльзы" вряд ли будут способствовать поднятию боевого духа в обществе. Скорее усилят чувство страха перед будущим, ощущение полной беззащитности, побудит еще тысячи мужчин залечь на дно, либо попытаться уехать из страны", - приводит "Страна" слова источника.Нам представляется, что самый верный вывод из происходящего сделала живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян,"В Салорейхе снова массовое паковалово: в Киеве устроили облаву на концерте "Океана Эльзы" а также в ресторанах "Гудвайн" и "Авалон", во Львове, в Ровно и Хмельницком "штормят" торговые центры, в Днепропетровске и Харькове провели облаву в ресторанах.Облавы эти в известном смысле образцово-показательные. Призваны они в первую очередь показать, что "неприкасаемых нет" и унять возмущение, которое испытывают бойцы ВСУ и их семьи: мол, почему пока одни воюют, другие ходят по ресторанам и концертам?Однако лично мне видится в этом совершенно иной сигнал: украинцы массово не хотят воевать, и заставить их делать это можно только силой. То есть, нынешняя война - вовсе не война украинского народа против внешнего врага, а война зелебобиков и стоящих за ними "западных партнёров" в том числе и против самого украинского народа, который банально утилизируют в кровавой мясорубке", - написала Монтян в своём телеграм-канале.Настроения в войсках упаднические, счёт тех, кто самовольно оставляет часть, идёт на десятки тысяч по стране, заявил в эфире канала "Киев24" служащий в ВСУ украинский журналист Павел Казарин. По его словам, военные сейчас поставлены в такие условия, что им никто не может гарантировать даже ротацию с "нуля" в тыл, не то что демобилизацию.Такое положение сложилось из-за нехватки людей. Почему так? По мнению Казарина, причина в том, что украинское общество весной и летом 2022 года считало, что "война касается каждого", тогда многие шли в ВСУ, но теперь "люди привыкли к тому, что есть где-то война, с ней можно жить рядом и не пересекаться".На Западе тем временем размышляют над ошибками в украинском проекте. Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politiko заявил, что, по его мнению, если бы альянс лучше вооружил Киев после 2014 года, то - "мы могли бы предотвратить вторжение России" (так он называет СВО — Ред.).На Украине этот экскурс в альтернативную историю не все оценили. Если бы Запад после 2014 года потратил на мирное развитие Украины столько же денег, сколько потратил на войну — порядка 200 млрд долларов — то Украина обладала бы сейчас экономикой, генерирующей такой финансовый поток, что страна могла бы самостоятельно развивать свой сектор обороны, считает украинский экономист Алексей Кущ."Поэтому Столтенбергу посоветовал бы — лучше инвестируйте в мир, в мирную экономику, и тогда вообще никаких войн не будет, вместо того, чтобы думать, что надо было давать больше оружия", - сказал экономист в эфире канала UKRLIF.TV.Он добавил, что войны выигрывают экономические потенциалы, о чём писал еще Клаузевиц. Если слабую экономику накачивать оружием, толку никакого не будет.Комментируя слова Зеленского о том, что первый пункт его пресловутого "плана победы" - это приглашение Украины в НАТО, Кущ предположил, что это политика выставления максимальных целей перед некоей "точкой торгов", то есть перед переговорами. А будут ли они? По мнению эксперта, очень много в данном случае зависит от выборов в США - "может быть такой результат выборов, при котором уже в декабре придётся вести конкретные переговоры о мирном урегулировании".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, уклонисты, нато, владимир зеленский, алексей кущ, татьяна монтян, политика, экономика, эксперты, киев, запад, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, океан эльзы, спецоперация
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, уклонисты, НАТО, Владимир Зеленский, Алексей Кущ, Татьяна Монтян, политика, экономика, эксперты, Киев, Запад, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, Океан Эльзы, Спецоперация

С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используют

06:11 16.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе задумались над вопросом, с кем на самом деле ведёт войну "зелёная" власть, думают и над тем, по какой причине усиливает отлов людей ТЦК и какой была бы Украина, если бы западные партнеры потратили сотни миллиардов долларов не на войну, а на мирное развитие страны.
Обсуждают продолжающиеся рейды ТЦК по концертным залам, ресторанам, ночным клубам и торговым центрам украинских городов. Если до сих пор "паковали" людей на улицах, то теперь потенциальных бойцов ВСУ отлавливают даже на рынках и автозаправках.
Украинское издание "Страна" приводит объяснение новшеств от депутата Верховной Рады Александра Федиенко, возмущённого тем, что "люди не выполняют свою конституционную обязанность и не идут воевать". Нардеп поясняет массовые облавы тем, что граждане не обновляют свои учётные данные — таких "необновленцев", по данным нардепа, в стране более шести миллионов.
Сами авторы "Страны" объясняют облавы ТЦК замедлением темпов мобилизации и желанием властей "подправить" сложившееся в обществе мнение о несправедливом подходе при мобилизации.
Однако, как считает близкий к Минобороны Украины источник издания, эффект рейдов будет минимальным или даже отрицательным.
"Картины "бусификации" на концерте "Океана Эльзы" вряд ли будут способствовать поднятию боевого духа в обществе. Скорее усилят чувство страха перед будущим, ощущение полной беззащитности, побудит еще тысячи мужчин залечь на дно, либо попытаться уехать из страны", - приводит "Страна" слова источника.
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 10:40
Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии НаполеонаВ украинском экспертном сообществе начали осознавать, что Россия не остановится, НАТО не спасёт, потому надо бы уже искать реалистичные пути остановки военных действий. А пока таких решений не найдено, политики советуют согражданам выезжать из больших городов куда-нибудь в сельскую местность, чтобы перезимовать
Нам представляется, что самый верный вывод из происходящего сделала живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян,
"В Салорейхе снова массовое паковалово: в Киеве устроили облаву на концерте "Океана Эльзы" а также в ресторанах "Гудвайн" и "Авалон", во Львове, в Ровно и Хмельницком "штормят" торговые центры, в Днепропетровске и Харькове провели облаву в ресторанах.

Облавы эти в известном смысле образцово-показательные. Призваны они в первую очередь показать, что "неприкасаемых нет" и унять возмущение, которое испытывают бойцы ВСУ и их семьи: мол, почему пока одни воюют, другие ходят по ресторанам и концертам?
Однако лично мне видится в этом совершенно иной сигнал: украинцы массово не хотят воевать, и заставить их делать это можно только силой. То есть, нынешняя война - вовсе не война украинского народа против внешнего врага, а война зелебобиков и стоящих за ними "западных партнёров" в том числе и против самого украинского народа, который банально утилизируют в кровавой мясорубке", - написала Монтян в своём телеграм-канале.
Настроения в войсках упаднические, счёт тех, кто самовольно оставляет часть, идёт на десятки тысяч по стране, заявил в эфире канала "Киев24" служащий в ВСУ украинский журналист Павел Казарин. По его словам, военные сейчас поставлены в такие условия, что им никто не может гарантировать даже ротацию с "нуля" в тыл, не то что демобилизацию.
Такое положение сложилось из-за нехватки людей. Почему так? По мнению Казарина, причина в том, что украинское общество весной и летом 2022 года считало, что "война касается каждого", тогда многие шли в ВСУ, но теперь "люди привыкли к тому, что есть где-то война, с ней можно жить рядом и не пересекаться".
На Западе тем временем размышляют над ошибками в украинском проекте. Уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politiko заявил, что, по его мнению, если бы альянс лучше вооружил Киев после 2014 года, то - "мы могли бы предотвратить вторжение России" (так он называет СВО — Ред.).
На Украине этот экскурс в альтернативную историю не все оценили. Если бы Запад после 2014 года потратил на мирное развитие Украины столько же денег, сколько потратил на войну — порядка 200 млрд долларов — то Украина обладала бы сейчас экономикой, генерирующей такой финансовый поток, что страна могла бы самостоятельно развивать свой сектор обороны, считает украинский экономист Алексей Кущ.
"Поэтому Столтенбергу посоветовал бы — лучше инвестируйте в мир, в мирную экономику, и тогда вообще никаких войн не будет, вместо того, чтобы думать, что надо было давать больше оружия", - сказал экономист в эфире канала UKRLIF.TV.
Он добавил, что войны выигрывают экономические потенциалы, о чём писал еще Клаузевиц. Если слабую экономику накачивать оружием, толку никакого не будет.
Комментируя слова Зеленского о том, что первый пункт его пресловутого "плана победы" - это приглашение Украины в НАТО, Кущ предположил, что это политика выставления максимальных целей перед некоей "точкой торгов", то есть перед переговорами.
А будут ли они? По мнению эксперта, очень много в данном случае зависит от выборов в США - "может быть такой результат выборов, при котором уже в декабре придётся вести конкретные переговоры о мирном урегулировании".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияуклонистыНАТОВладимир ЗеленскийАлексей КущТатьяна МонтянполитикаэкономикаэкспертыКиевЗападЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныОкеан ЭльзыСпецоперация
 
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