https://ukraina.ru/20241015/1058080037.html

Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире

Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире - 15.10.2024 Украина.ру

Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в мире

На Украине задумались над тем, не напрасна ли была вся борьба за независимость, если эта хвалёная независимость теперь исчезла. И опасаются, что она может уже и не понадобиться — всё сгорит в огне третьей мировой.

2024-10-15T05:54

2024-10-15T05:54

2024-10-15T05:56

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Украинские эксперты обсуждают возможность переговоров и то, на каких условиях может быть достигнуто перемирие. Украинский политолог Вадим Карасёв в эфире одного из ютуб-каналов напомнил, что у Запада есть свои козыри (военная помощь Киеву, возможны приём остатков Украины в НАТО и т. п.), но формирует условия тот, у кого перевес на линии фронта."Смотрите, вот сейчас русские молчат. Китай говорит — вот есть мирный план Китая, Бразилии и так далее, главное — остановить войну. Русские молчат, зачем им останавливать войну. Раньше можно было их поймать на этом, у них не было сил для наступления в 2022 году… И тогда можно было начинать, скажем, формировать компромисс, тогда ещё таких тупиков войны не было, ни дипломатических, ни военно-оперативных, ни геополитических тупиков", - сказал эксперт.По его словам, ещё два года назад была предложена формула "НАТО в обмен на территории", но не срослось. Теперь у Зеленского в "плане победы" написано, что главная победа — это вступление Украины (того, что осталось — Ред.) в НАТО, поскольку "это действительно можно ну, скажем так, продать — что война не за территории, а война за то, чтобы мы были или не были в НАТО"."Путин-то войну начинал именно поэтому, Поэтому — ага, не получилось у Путина, чтобы Украина была вне НАТО, а мы вступили в НАТО, значит он проиграл, а мы выиграли", - пояснил политолог возможный ход мыслей Зеленского, добавив, что есть нюанс - "НАТО не хочет брать (Украину — Ред.), не все (страны-члены НАТО — Ред.)...".Карасёв подчеркнул, что даже в случае приглашения Украины в НАТО война не прекратится - "они (русские — Ред.) сильнее сейчас, зачем им ждать, пока НАТО укрепится и начнутся опять какие-нибудь боевые действия".По мнению эксперта, Украине это тоже невыгодно - "нам нужен мир с чёткими гарантиями что война не повторится, иначе перспективы у нового поколения, у поколения 25-40 лет не будет в этой стране, они уедут"."Ну как можно жить, зная, что завтра будет опять большая война и тебя могут мобилизовать? Ну кто так будет жить? Готовиться к войне, осаждённый лагерь, закрытые границы — ну, это несерьёзно", - сказал Карасёв. Он предположил, что и Москве нужно поскорее заканчивать войну, главный вопрос в которой не те или иные территории, а статус - "чья Украина?" (не частями, а вся), она в сфере влияния Запада или же России?Политолог также прокомментировал появившуюся в западных СМИ идею "немецкого" сценария завершения конфликта, по сути, сценария раздела страны, напомнив, что Германия была разделена по той причине, что Рейх капитулировал."Так вы что хотите сказать, что капитуляция (киевского режима) или что — если вы такую нам модель предлагаете?" - удивился украинский эксперт. Он также отметил, что "немецкая" модель не предполагает суверенитета во внешней и внутренней политике — так за что же боролись, где же независимость?Карасёв напомнил, что Порошенко выиграл президентские выборы, обещая украинцам мир, но - начал войну, затем мир обещал Зеленский, результаты известны. В общем, народ голосует за одно, а получает совсем другое.Сейчас, по мнению политолога, Запад давит на Киев, добиваясь, чтобы война была остановлена по линии фронта — но лишь "для того, чтобы Европа могла подготовиться к войне".А времени может уже и не быть, мир действительно стоит сейчас на пороге третьей мировой войны, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в эфире своего видеоблога сказал, что совершенно прав кандидат в президенты США Дональд Трамп, который выступил с соответствующим предостережением.Напомним, Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Калифорния заявил, что он беспокоится "насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве США — Ред.)".Политик пообещал, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он урегулирует конфликт на Украине и положит конец хаосу на Ближнем Востоке.Экс-советник Кучмы проанализировал действия Запада (расширение НАТО на Восток, появление новых баз у границ РФ и пр.) и возможные варианты ответов России, и пришёл к выводу, что всё это вполне может привести к третьей мировой - "это то, что говорит Трамп".А Трамп не просто так упомянул конфликт на Украине. Ранее он уже заявлял, что если этот конфликт не закончить, то он перерастёт в третью мировую войну."Кто втягивает в эту войну?" - задал вопрос Соскин, И сам же ответил: "Зеленский"."Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями, потому что придётся уже в войну вступать США и Европе", - уверен эксперт. Он отметил, что этот "субъект, который захватил власть в Украине", судя по всему, уверовал в свою безнаказанность, утратил страх и чувство самосохранения - "он чрезвычайно опасен, и это уже понимают определённые люди".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "Выборы в США и выбор Украины"

https://ukraina.ru/20241014/1058073830.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, запад, сша, владимир зеленский, нато, вадим карасев, дональд трамп, эксперты