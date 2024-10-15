Военный эксперт перечислил все пункты, которые принесут России победу на Курском направлении
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
© Сухопутные войска Украины
За последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин.
Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А российские военные с нескольких сторон нанесли удары.
"Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — подробно описал Алехин.
Далее эксперт заметил, что скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. И сейчас российской армии особенно нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат нам дроновый зонтик при продвижении, добавил Алехин. Это очень важно, потому что беспилотники (разведывательные и ударные) заменяют отряды обеспечения движения колонн (раньше их сопровождали вертолеты).
Еще одной причиной, которая помогла развиться нашим войскам, стало умение взаимодействовать. Одна из причин "харьковской перегруппировки" осени 2022 года состоялась в том, что между Росгвардией и Минобороны не было четкого взаимодействия, поэтому враг прошел как нож сквозь масло в нашу оборону и углубился на 70 километров, вспомнил эксперт.
"А сейчас просматривается совершенно другая тенденция. Группировки "Белгород", "Брянск" и "Курск" состоят как раз из различных силовых структур. И они показали свою эффективность. Об этом мало говорят в СМИ, но ВСУ постоянно пытались прорваться в Шебекинский, Белгородский и Краснояружсккий районы Белгородской области, а мы сорвали эти попытки прорыва", — заключил Алехин.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов обрисовал план действий вооруженных сил России на Курском направлении.
"Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться. Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды", — изложил Самойлов.
Для нас это просто военная необходимость, добавил эксперт.
"Когда мы спустимся чуть ниже и возьмем под контроль трассу "Сумы-Суджа-Курск", то мы войдем в Сумскую область вслед за ними. Тем более, киевский режим отселил большое количество сел, потому что прекрасно понимает эту нашу военную необходимость", — подвел итог Самойлов.
Подробнее о развитии ситуации в интервью — Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья