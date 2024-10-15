Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане

Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть

Война идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки