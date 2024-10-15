Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане - 15.10.2024 Украина.ру
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Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане
Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане - 15.10.2024 Украина.ру
Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане
Сейчас у Зеленского есть возможность "вкладывать" в Папу Римского "правильные" мысли об Украине. Эти мысли трансформируются в слова. А слова влияют на миллионы католиков по всему миру. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель Ростислав Ищенко
2024-10-15T05:50
2024-10-15T05:50
украина
запад
россия
владимир зеленский
папа римский
новости
детали
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Он напомнил, что Папа Римский — это глава не только католиков, но и униатов, которых на Украине много. Особенно много их на Западной Украине. Поэтому Зеленскому периодически нужно, чтобы Папа о нем хорошо отзывался и говорил правильные вещи об Украине, считает эксперт.В пятницу, 11 октября, Папа Римский принял у себя в Ватикане украинскую делегацию. Во время аудиенции Владимир Зеленский подарил понтифику картину "Бучанская резня. История Марички".Подробнее об этом в статье — Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок – фотоПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
https://ukraina.ru/20241013/1058033374.html
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украина, запад, россия, владимир зеленский, папа римский, новости, детали
Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Папа Римский, Новости, детали

Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане

05:50 15.10.2024
 
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
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Сейчас у Зеленского есть возможность "вкладывать" в Папу Римского "правильные" мысли об Украине. Эти мысли трансформируются в слова. А слова влияют на миллионы католиков по всему миру. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель Ростислав Ищенко
Он напомнил, что Папа Римский — это глава не только католиков, но и униатов, которых на Украине много. Особенно много их на Западной Украине. Поэтому Зеленскому периодически нужно, чтобы Папа о нем хорошо отзывался и говорил правильные вещи об Украине, считает эксперт.
"Поскольку Папа служил в Аргентине, а не в Польше, то при всей своей любознательности он информацию об Украине получает из третьих рук. Если это руки Зеленского, то он имеет возможность воздействовать на него в нужном для Киева направлении. Тем более Путин вряд ли с Папой в ближайшее время встретится. Потому что Папа — это хотя и умеренная, но часть Запада. А Запад с Россией сейчас воюет", — объяснил Ищенко.
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Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпетьВойна идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки
В пятницу, 11 октября, Папа Римский принял у себя в Ватикане украинскую делегацию. Во время аудиенции Владимир Зеленский подарил понтифику картину "Бучанская резня. История Марички".
Подробнее об этом в статье — Зеленский вручил Папе Римскому страшный подарок в обмен на цветок – фото
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
 
УкраинаЗападРоссияВладимир ЗеленскийПапа РимскийНовостидетали
 
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