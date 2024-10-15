Ищенко: Папа Римский для Зеленского — как пропагандистская газета, только живая и в сутане
Фото: REUTERS, Папа Римский, Владимир Зеленский
Сейчас у Зеленского есть возможность "вкладывать" в Папу Римского "правильные" мысли об Украине. Эти мысли трансформируются в слова. А слова влияют на миллионы католиков по всему миру. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель Ростислав Ищенко
Он напомнил, что Папа Римский — это глава не только католиков, но и униатов, которых на Украине много. Особенно много их на Западной Украине. Поэтому Зеленскому периодически нужно, чтобы Папа о нем хорошо отзывался и говорил правильные вещи об Украине, считает эксперт.
"Поскольку Папа служил в Аргентине, а не в Польше, то при всей своей любознательности он информацию об Украине получает из третьих рук. Если это руки Зеленского, то он имеет возможность воздействовать на него в нужном для Киева направлении. Тем более Путин вряд ли с Папой в ближайшее время встретится. Потому что Папа — это хотя и умеренная, но часть Запада. А Запад с Россией сейчас воюет", — объяснил Ищенко.
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В пятницу, 11 октября, Папа Римский принял у себя в Ватикане украинскую делегацию. Во время аудиенции Владимир Зеленский подарил понтифику картину "Бучанская резня. История Марички".
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