https://ukraina.ru/20241008/1057948138.html

В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата"

В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата" - 08.10.2024 Украина.ру

В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата"

При атаках в Курской области ВСУ используют боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид"

2024-10-08T10:22

2024-10-08T10:22

2024-10-08T10:22

новости

россия

курская область

киев

вооруженные силы украины

"ахмат"

химическое оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/06/1043305410_0:281:957:819_1920x0_80_0_0_0ca5542e160f22990252aa93c9641a1b.jpg

"Сбрасывали какой-то газ с "Бабы-Яги" (агродрон, используемый ВСУ в военных целях. – Ред.). Нас было шесть человек на позициях, началось непонятное жжение в глазах, на лице, пришлось быстро покидать позицию", - добавил один из атакованных газом бойцов "Ахмата", уточнив, что восстановление заняло около пяти дней.Аид также отметил, что отравляющие вещества уже распознаны, это промышленный хлор, хлорциан и фосген.Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев готовит провокацию с химическим оружием, после проведения которой обвинит Россию.Он обратил внимание на то, что Запад начал активные поставки в Киев средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.Также Кириллов отметил, что в последние месяцы специалисты Национальной академии наук Украины активно разрабатывали соединения для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического и кожно-нарывного действия.Подробности здесь: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов.

россия

курская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, "ахмат", химическое оружие