В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата" - 08.10.2024 Украина.ру
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В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата"
В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата" - 08.10.2024 Украина.ру
В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата"
При атаках в Курской области ВСУ используют боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид"
2024-10-08T10:22
2024-10-08T10:22
новости
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
"ахмат"
химическое оружие
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"Сбрасывали какой-то газ с "Бабы-Яги" (агродрон, используемый ВСУ в военных целях. – Ред.). Нас было шесть человек на позициях, началось непонятное жжение в глазах, на лице, пришлось быстро покидать позицию", - добавил один из атакованных газом бойцов "Ахмата", уточнив, что восстановление заняло около пяти дней.Аид также отметил, что отравляющие вещества уже распознаны, это промышленный хлор, хлорциан и фосген.Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев готовит провокацию с химическим оружием, после проведения которой обвинит Россию.Он обратил внимание на то, что Запад начал активные поставки в Киев средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.Также Кириллов отметил, что в последние месяцы специалисты Национальной академии наук Украины активно разрабатывали соединения для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического и кожно-нарывного действия.Подробности здесь: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов.
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новости, россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, "ахмат", химическое оружие
Новости, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", химическое оружие

В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата"

10:22 08.10.2024
 
© Фото : "Русский инженер" / Telegramукраинский коптер, сбросивший снаряд c БОВ
украинский коптер, сбросивший снаряд c БОВ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : "Русский инженер" / Telegram
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При атаках в Курской области ВСУ используют боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид"
"Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены. Один из моих бойцов, когда надышался, оказался в реанимации с остановкой сердца, откачали, 21 год (бойцу. - Ред.), реабилитацию проходит", - рассказал военный.
"Сбрасывали какой-то газ с "Бабы-Яги" (агродрон, используемый ВСУ в военных целях. – Ред.). Нас было шесть человек на позициях, началось непонятное жжение в глазах, на лице, пришлось быстро покидать позицию", - добавил один из атакованных газом бойцов "Ахмата", уточнив, что восстановление заняло около пяти дней.
Аид также отметил, что отравляющие вещества уже распознаны, это промышленный хлор, хлорциан и фосген.
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев готовит провокацию с химическим оружием, после проведения которой обвинит Россию.
Он обратил внимание на то, что Запад начал активные поставки в Киев средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.
Также Кириллов отметил, что в последние месяцы специалисты Национальной академии наук Украины активно разрабатывали соединения для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического и кожно-нарывного действия.
Подробности здесь: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов.
 
НовостиРоссияКурская областьКиевВооруженные силы Украины"Ахмат"химическое оружие
 
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